МВД Азербайджана: В отношении 13 больных COVID-19 возбуждены уголовные дела

Наблюдение и госпитализация пациентов с COVID-19 в условиях их самоизоляции на дому контролируется полицией и военнослужащими внутренних войск. Как сообщили Report в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана, 25 декабря сотрудниками органов внутренних дел в общественных местах были задержаны 15 коронавирусных больных. Из них 13 были возвращены домой, еще двое размещены в больницы.

В отношении 13 человек возбуждены уголовные дела по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) УК Азербайджана.

Следственные действия по уголовным делам продолжаются.