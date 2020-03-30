МВД Азербайджана получило новые полномочия

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ о внесении изменений в «Список должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы по делам об административных правонарушениях, рассматриваемых районными (городскими) судами», утвержденный Указом Президента Азербайджанской Республики № 1361 от 3 мая 2017 года.

Как сообщает Trend, согласно указу в «Список должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы по делам об административных правонарушениях, рассматриваемых районными (городскими) судами» внесены следующие изменения:

1. В части 26 цифру «388-1» заменить цифрами «388-1.1.2, 388-1.2».

2. Добавить часть 26-2 в следующей редакции:

26-2. Протокол по делам об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 388-1.1.1 Кодекса:

26-2.1.от имени Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики, выявившие административное павонарушение должностные лица, предусмотренные в части 26 этого списка;

26-2.2. от имени Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики выявившие административные правонарушения в отношении пользователей информационно-телекоммуникационной сети, министр внутренних дел, его заместители, начальники Главного управления Аппарата Министерства, их заместители, министр внутренних дел Нахчыванской Автономной республики, его заместители, начальники управлений (отделов) Министерства внутренних дел Нахчыванской Автономной республики, их заместители, начальники управлений (отделов) полиции города, района, их заместители.”