МВД Азербайджана обратилось к гражданам

Министерство внутренних дел Азербайджана обратилось к гражданам в связи со специальным карантинным режимом.

Как передает АПА, в обращении говорится:

«Выражаем глубокое соболезнование семьям и близким героически погибших военнослужащих Азербайджана в боях на товузском участке государственной границы в результате провокации вооруженных сил Армении, начавшейся 12 июля текущего года, и выражаем благодарность нашему народу за проявленное большое уважение к памяти наших шехидов.

В то же время мы призываем наших граждан не забывать о серьезной угрозе, вызванной еще одним врагом, ставшим глобальной проблемой во всем мире – пандемией коронавируса, избегать собраний, многократно повышающих риск заражения, соблюдать правила самоизоляции.

Верим, что, восприняв с пониманием это обращение, граждане будут соблюдать требования особого карантинного режима, заботиться о своем здоровье и здоровье своих близких».