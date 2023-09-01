С приходом сентября в Баку оживает концертная жизнь.

# представляет обзор самых главных и долгожданных концертов, которые запланированы в Баку в сентябре.

Народная артистка Роя Айхан встретит своих поклонников 1, 2 и 3 сентября новой грандиозной программой «BIRİ VAR» в Бакинском Конгресс-центре.

2 сентября впервые в Баку выступит легендарная группа IMAGINE DRAGONS. Шоу состоится 2 сентября на Бакинском Олимпийском стадионе в рамках мирового тура группы, стартовавшем в конце июля.

Четверка из Лас-Вегаса уверенно утвердилась в статусе одной из крупнейших рок-групп в мире — обладатели Грэмми, с 66 миллионами проданных копий альбомов, 55 миллионами прослушиваний цифровых релизов и 110 миллиардами прослушиваний. IMAGINE DRAGON — единственная группа в истории, четыре сингла которой получили статус RIAA Diamond.

Еще одна легенда — Алессандро Сафина выступит в Баку 9 сентября на крупнейшкй летней сцене в Sea Breeze Resort.

Знаменитый итальянский тенор с мировым именем известен исполнением в жанре «оперный рок» — стилем, соединившим элементы поп-музыки, академического вокала, соула и мюзикла. Специальным гостем вечера станет народный артист Азербайджана EMIN. Вместе артисты исполнят хит величайшего Муслима Магомаева «Синяя вечность».

16 сентября популярная турецкая группа AYNA даст свой первый концерт в Баку.

Группа, вошедшая в Книгу рекордов Гиннесса и продавшая на данный момент 8 альбомов тиражом более 10 миллионов, выступит на сцене Hayal Kahvesi Baku.

Также 16 сентября свой большой концерт под звуки суфийской музыки даст популярный азербайджанский певец Чингиз Мустафаев. Певец и музыкант выступит с новой программой на сцене Зеленого театра.

22 сентября во Дворце Гейдара Алиева выступит звезда турецкой эстрады Ферхат Гочер, покоривший сердца поклонников своими хитами, такими как Kalp Kalbe Karşı, Unutmuş Çoktan, Sen Elimden Tut и др.