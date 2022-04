Американские и британские рокеры записали песню о президенте Украины Владимире Зеленском. Группы Primus, Gogol Bordello, the Police, и сын бывшего участника группы The Beatles Шон Леннон представили трек под названием Zelenksy: The Man With the Iron Balls (Зеленский: мужчина со стальными яйцами).

Об этом сообщает Revolver. «Это не песня осуждения. Это песня о единстве и настроении против запугивания, восхваляющая человека, который выступил за свой народ больше, чем все, что я видел за время своей жизни на этой планете. Этот необычный парень схватил бразды правления и крепко держал таким образом, что мир теперь настроен на поддержку. Его легендарная цитата «Нам нужны боеприпасы, а не эвакуация»… Зеленский — это действительно «Человек со стальными яйцами», — рассказал Лес Клейпул, вокалист группы Primus. (УНИАН)