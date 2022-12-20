Рок музыканты готовятся к заключительному событию этого года — 23 декабря они встретятся с поклонниками на фестивале Bir Sabah, который состоится в клубе Elektra Events Hall.

На сцену выйдут такие известные бакинские группы, как Sadnos, Coda, Sirr, Qara Dərviş, Dədə Baba, AynaBand, Goat Ripper, Gr3y, Midnight Mass, Evil Decay и Royal Musa, а также исполнитель Мубариз Тагиев.

О фестивале, новых рок заявках корреспондент # поговорил с одним из основателей рок движения в Азербайджане, фронтменом группы Sadnos Александром Гончаровым:

-Этим летом в Баку с успехом отгремел фестиваль Xəzərin sahilində. Значит ли это, что рокеры вернулись в строй?

-Летний фестиваль, прошедший в августе действительно имел огромный успех. Есть информация, что на этом концерте присутствовали около 4000 человек. Это было open air, а нынешний фестиваль будет проводиться в закрытом пространтстве. И здесь мы тоже надеемся собрать как минимум столько же людей. Так что, рок музыканты никогда не выходили из строя — это уже 3 большой рок фестиваль в этом году. Иной вопрос — организация рок концертов, требующий определенных затрат и спонсорской поддержки.

-Появились ли у нас за это время новые группы?

-Да, конечно, и притом немало. О некоторых командах люди просто не знали, и эти группы находились в каком-то антиграунде. На предстоящем фестивале выступит 11 групп. Каждая из них по — своему интересная. Мы надеемся, все пройдет на высоком уровне, а сам вечер запомнится качественным исполнением. Нас очень радует, что в Азербайджане этот жанр музыки сдвинулся с мертвой точки и начил двигаться вперед.

-Чем порадует публику ваша группа?

-Мы выступим с двумя знакомыми композициями из своего репертуара, а также исполним одну новую композицию. Так что, без сюрпризов зрителей не оставим.

На вопросы # также ответил один из организаторов концерта Мансур Султанов, отметивший, что основная цель проведения подобных фестивалей — развитие рока в Азербайджане.

«Азербайджанский рок имеет свои традиции, и мы не хотим, чтобы они были забыты. Поэтому, каждый раз когда мы организовываем рок фестиваль, финансовый интерес не является для нас приоритетом. Рок — это, пожалуй, самый мятежный вид музыки. Мне самому нравится heavy metal, funk , folk и т.д.

Люблю музыку Deep Purple, Queen, Llnkin Park, Manga, Pentaqon и др. В азербайджанской истории одной из самых главных рок груп была Yuxu, и композиции этого коллектива — Xəzərin sahilində, Dönge, без преувеличения можно назвать легендарными. Сегодня нашу рок музыку продолжают развивать много талантливых ребят, и все вместе мы — одна команда, готовая сделать все во благо этого дальнейшего развития», — отметил организатор.