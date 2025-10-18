В Астане состоится второе заседание азербайджано-казахстанского Высшего межгосударственного совета.

Об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в интервью агентству «Казинформ».

Отметив важность проведения Высшего межгосударственного совета, первое заседание которого состоялось в прошлом году во время государственного визита Президента Казахстана в Азербайджан, глава государства сказал: «В ходе предстоящего второго заседания в Астане будут обсуждены дальнейшие перспективы взаимовыгодного сотрудничества и шаги по выводу азербайджано-казахстанских отношений на новый уровень».