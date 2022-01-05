Есть такой бородатый анекдот. Больной на приеме у врача, и между ними происходит короткий диалог.

— Скажите, а черти вам не мерещатся? — спрашивает врач пациента.

Больной с сочувствием хмыкнул:

— Чудак вы, доктор. Да они и сейчас по углам вашего кабинета сидят. И на вашей шапочке двое…

Этот анекдот вспомнился после того, как я прочел новость о том, что в армнете распространяется видеоролик, в котором турист из Ирана поет в центре Еревана, перед гостиницей Marriott.

Распространяющийся видеоролик имеет разное текстовое сопровождение, но общий смысл заключается в том, что, якобы, азербайджанец в центре Еревана прославляет президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Уверен, что многие армяне, просмотрев ролик, да еще и с примечаниями какого-то шутника, испытали шок. В их сердца закралась паника, в головах промелькнули ужасающие мысли о том, что «город, древнее Рима» скоро падет.

Если уж первая азербайджанская ласточка поет в центре Еревана, то совсем скоро в нем запоют и орудия, а армяне во главе с варчапетом Пашиняном пустятся в пляс яллы. Ну, Пашинян с этим делом хорошо знаком.

Вообще, после сокрушительного поражения в 44-дневной войне в психике «древнейшего» народа произошли серьезные нарушения. Точнее, психические отклонения наблюдались уже во время войны, когда позорное бегство армянских горе-вояк с поля боя официальными лицами выдавалось за «тактическое отступление».

Особенно болезнь обострилась после возвращения азербайджанцами города Шуша. В то время как Шуша была у нас, армянам мерещилось, что они все еще находятся там.

Как видим, психическая болезнь приняла хронический характер, плавно перешедший в панический ужас. Как говорится, у страха глаза велики.

Впрочем, поспешим успокоить напуганных хаев. Данная песня не имеет ничего общего с азербайджанцами, она имеет иранское происхождение, да и поет песню турист на фарси. А в песне поется про девушку Алие.

Все же Пашинян принял мудрое решение, сократив количество выходных дней на новогодние праздники. Представьте себе, что было бы, если новогодние праздники в Армении затянулись. Несколько дней подряд употребления остатков «арцахской тутовки» вперемешку с постоянным страхом довело бы до «белой горячки».

В этом случае хаям померещилось бы, что в центре Еревана поют не только азербайджанцы, но также турки, пакистанцы, боевики из ИГ и «Аль-Каиды»…