Вчера МИД Азербайджана распространил отчет «О неправомерном использовании Арменией некоммерческих и благотворительных организаций в целях коррупции, отмывания денег и финансирования терроризма» в рамках официального документа Генеральной ассамблеи и Совбеза ООН.

В отчете указано, что во время и после 44-дневной войны в Карабахе осенью 2020 года правительство Армении организовало во многих странах через армянские диаспорские структуры незаконные псевдоблаготворительные кампании по сбору средств под видом гуманитарной помощи.

Эти средства были направлены на финансирование террористической деятельности против мирного населения на суверенных территориях Азербайджана, говорится в документе.

Таким образом, как подчеркивает МИД Азербайджана, армянские диаспорские организации в 73 странах собрали пожертвований на сумму свыше $170 млн, из которых $110 млн были перечислены в госбюджет Армении для покрытия военных расходов армянской стороны.

Аналогичные кампании по сбору средств осуществляются армянскими диаспорами и после подписания трехстороннего заявления лидерами Азербайджана, Армении и РФ от 10 ноября 2020 года.

Подобная деятельность направлена не только против территориальной целостности и суверенитета Азербайджанской Республики, но и является грубым нарушением законодательства стран, в которых зарегистрированы соответствующие армянские диаспорские организации, а также международных обязательств по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Официальный Баку призывает все страны-члены ООН предотвратить такую незаконную деятельность структур, направленную против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

Создается сюррелиастичная картина. Баку обращается к членам ООН, которые на протяжении десятков лет вальяжно наблюдали, как армянские оккупанты совершают преступные деяния на азербайджанских землях.

И сегодня заявление МИД Азербайджана выглядит смешно и нелепо.

Во-первых, СБ ООН проявил себя как бесхребетная структура, на чьи четыре резолюции в 90-ые годы Армения наплевала. Пока сам Азербайджан, пусть и частично, не решил карабахский вопрос в 2020-м году.

Во-вторых, Азербайджану давно следует понять: если есть армянская диаспора с финансовыми возможностями, то ждать справедливости и соблюдения международных прав во всех его проявлениях верх наивности.

В карабахском вопросе Баку ждал. Десять лет, двадцать, тридцатый год пошел. Цивилизованный мир убаюкивал: нужно решить все мирным путем. То есть, согласиться с армянской оккупацией. Однако, «азербайджанские дикари» вопреки «цивилизационному миру» забрали то, что им принадлежат по праву.

Понятно, что никакие члены ООН не решат и не имеют желания решить карабахскую проблему. В тлеющем конфликте в регионе заинтересованы почти все страны-члены ООН.

В первую очередь, это касается стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Парадоксально, но именно эти «миротворцы» делали все для того, чтобы карабахский конфликт не был разрешен. А если учесть тот фактор, что США, Россия и Франция также являются не последними акторами в ООН, заявление МИД Азербайджана не что иное, как глас вопиющего в пустыне.

Думается, что лечить «армянскую болезнь» нужно исключительно операбельным путем. Первая операция прошла относительно удачно, и если бы не вмешательство «российских» хирургов, армянский пациент был бы полностью здоров.

Впрочем, повторить всегда не поздно…