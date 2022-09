Легенды диско-музыки встретились в Баку на главной сцене сезона в Sea Breeze Resort, подарив бакинской публике незабываемый вечер, сообщает #.

Томас Андерс, группы Joy, Secret Service, Boney M, Arabesque и итальянец Пупо исполнили свои лучшие хиты, погрузив публику в неповторимую атмосферу 80-х и 90-х годов.

Грандиозный трехчасовой концерт SEA BREEZE Disco Night, без всякого сомнения, войдет в историю этого лета как лучшее шоу под открытым небом.

Каждый исполнитель и группа приготовили для зрителей свою компактную программу, состоящую из лучших и самых громких хитов. Это была золотая коллекция диско-музыки, и как же было приятно, что практически все песни бакинцы знали наизусть и пели вместе с артистами.

Первыми на сцену вышли австрийцы Joy. Назвав Азербайджан лучшей страной в мире, фронтмен команды Михаэль Шайкль исполнил такие хиты, как Touch By Touch, Valerie и Hello. В мае этого года группа выпустила новый сингл «Moonlight, Romance, Cadillac», который побил всевозможные рекорды в диско-чартах, однако в Баку эту композицию группа не исполнила.

Во время общения с журналистами Михаэль Шайкль признался, что он впервые в Баку, и был очень приятно удивлен, когда сотрудница таможенной службы бакинского аэропорта поприветствовала его на немецком языке. Следующий выход был у очаровательных Arabesque. Женский поп-бэнд покорил публику одним своим появлением на сцене, а после приветствия «Салам, Баку», зрителей было уже не остановить, тем более, что хит следовал за хитом — Hello Mr.Monkey, Midnight Dancer и др. Очаровательные Арабески устроили в Баку премьеру, исполнив трек Friday Night в восточном миксе с российским DJ NEJTRINO, с которым они сотрудничают в последнее время.

В интервью азербайджанским СМИ Arabesque напомнили, что это уже их второй визит в нашу страну, и признались, что они были очень счастливы возможности снова здесь оказаться. Блеснули диско-дивы хорошими познаниями в азербайджанской кухне, и даже музыке. Как оказалось, Arabesque знакомы с творчеством народного артиста EMINa, и в восторге от его новой песни «Лунная ночь» (дуэт с Jony).

Итальянский темперамент не спутаешь ни с чем – обаятельный сеньор Пупо появляется на сцене в ярком костюме и с завораживающей улыбкой: «Чао, Баку», — звучит со сцены, а в ответ – несмолкающие овации и «браво».

Свое выступление темпераментный итальянец начинает с Gelato al cioccolato» («Шоколадное мороженое»), затем звучит Burattino telecomandato и любимая композиция артиста Su di noi, с которой он занял 3-е место на фестивале Сан-Ремо в 1980 году.

Во время же пресс-конференции Пупо восхитил журналистов исполнением знаменитой композиции «Есть только миг» советского композитора Александра Зацепина в знак протеста против политизации культуры и искусства, и, в частности, против западных и европейских санкций в отношении деятелей культуры из России.

Легендарный итальянец признался, что он продолжает выступать с концертами в России, а также отметил, что готов радовать своим творчеством и украинцев, и подчеркнул, что он выступает за мир во всем мире.

«Для меня важно, чтобы искусство никогда не использовалось в политических целях, и это касается абсолютно всех государств. Я говорил и буду говорить, что культура и искусство должны оставаться свободными и нейтральными», — сказал певец в интервью #.

Также певец признался, что его восхищает красота азербайджанских женщин.

Свою порцию золотых шлягеров добавляют шведы из «Секретной службы» Secret Service. Со сцены звучат легендарные диско-хиты Ten O’clock Postman, Flash In The Night, If I Try и др. На прощание барабанщик группы бросил палочку в зал, и ее счастливой обладательницей стала девушка из третьего ряда.

Выход на сцену легендарной группы Boney M поднял на ноги абсолютно всех зрителей партера. 70-летняя Лиз Митчелл, ведущая солистка группы, соавтор некоторых песен коллектива побила все рекорды вечера, заставив танцевать даже самых серьезных зрителей. Хотя, как можно усидеть на месте, когда со сцены звучат хиты всех времен и народов — Rasputin, Sunny, Bahama Mama, и др.

Во время беседы с журналистами Лиз Митчелл призналась, что находясь в Азербайджане уже не в первый раз, она всегда ощущает особую атмосферу и дружелюбие нашего народа. «У меня такое впечатление, что в Азербайджане все пропитано музыкой. Здесь невероятная архитектура, красивые люди и вкусная еда!», — говорит она, отмечая, что однажды ей довелось услышать азербайджанский мугам и эта музыка привела ее в полный восторг, а муж Митчелл даже прослезился, настолько он был впечатлен магией мугама. Накал эмоций выпадает на исполнителя, разбившего не одно женское сердце – честь закрывать концерт выпала солисту экс группы Modern Talking Томасу Андерсу. Певец уже выступал в Баку, и ему было что вспомнить во время общения с журналистами. Так, Томас признался, что он был покорен бакинской публикой, и рассказал, что ему очень нравится столица Азербайджана, особенно архитектура и добродушие людей.

Певец порадовал публику хитами, которые не нуждаются в представлении — You’re My Heart, You’re My Soul, You Can Win If You Want, Brother Louie, Cheri Cheri Lady и др.

Завершился вечер грандиозным фейерверком и несмолкаемыми овациями зрителей – в адрес легенд, организаторов и каждого, кто приложил руку к реализации данного проекта.