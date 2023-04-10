Известный азербайджанский видеограф Samir Tahirov с каждым новым проектом утверждается в роли полноценного режиссера. На днях он представил новый фильм о Sea Breeze Resort, в котором смело, динамично и эмоционально отразил весь масштаб и грандиозность элитного поселка.

15-ти минутная короткометражка получила название «Новый взгляд на жизнь и отдых в Sea Breeze».

Посмотреть фильм можно здесь:

О том, как снимался проект, какие силы были на него потрачены, и что сказал владелец Sea Breeze Resort, народный артист Азербайджана EMIN, когда посмотрел фильм – читайте в интервью Samira Tahirova корреспонденту #:

— Кому принадлежит идея создания фильма?

— Идея была полностью моя. Я пришел с ней к Эмину Арасовичу, показал, рассказал все в мельчайших деталях. Ему идея понравилась, мы пожали руки, и я немедля приступил к работе. Помимо режиссуры, я лично занимался маркетингом и продюсированием проекта. Учитывая масштаб Sea Breeze Resort, сложность заключалась в понимании с чего начать, и где завершить. Я хотел показать всю красоту, динамику развития и великолепие поселка. Сразу скажу, что это – не рекламный фильм, хотя снят по всем канонам мирового продакшена. Да и, как мне кажется, Sea Breeze не нуждается в рекламе в буквальном смысле этого слова. Концепция «город в городе» полностью оправдывает себя, и сегодня в Sea Breeze едут не только за солнцем, морем и в рестораны. Сегодня здесь есть все для полноценной жизни вдали от городской суеты – школа, магазины, центр искусства, строится большой торговый центр и многочисленные новые объекты современной инфраструктуры.

— Что для вас Sea Breeze и, насколько мы знаем, вы являетесь резидентом одного из жилых комплексов на этой территории. Сыграло ли это роль в вашем вдохновении?

— Безусловно, какую-то роль это сыграло. Я давно слежу за Sea Breeze, наблюдал все этапы развития, видел, с какой любовью Эмин Арасович строит, придумывает и развивает курорт, вдыхая в него красивую и комфортную жизнь. Да, я резидент, но пока еще не живу в Sea Breeze. Для меня это место, где жизнь приобретает совершенно новые краски. Это территория комфорта, свободы, ярких эмоций и красивой жизни на морском побережье. Не побоюсь сказать, что это своего рода мечта.

— Фильм получился зрелищным и эффектным. На чем вы старались фокусироваться?

— Мы старались не акцентироваться на героях, чтобы не уходить от основного фокуса. А главный фокус был на том, чтобы сделать картину живой, не потерять драйв и жизнь ни в одном кадре. Для меня было важно показать эмоции, людей, и поймать тонкую грань, которая отделяет подобные фильмы от рекламных проектов. Считаю, что с задачей мы справились. Я раз тысячу просмотрел этот фильм и работой остался доволен. Мне приятно вдвойне, что, когда готовый результат увидел Эмин Арасович, он не стал ничего менять.

— Какая реакция была у него, помните его первые слова после просмотра?

— Да, конечно. Он сказал «Супер!». А потом добавил, «Красавчик» (улыбается, авт.)

— У вас есть много грандиозных проектов. Считаете этот фильм особенным?

— Конечно. Считаю этот фильм своей самой большой, значимой и особенной работой.

— Аэросъемка – отдельный момент, о котором хотелось бы поговорить. И вам она удается на небывалом уровне…

— Что касается аэросъемки, то у нас имеются профессиональные дроны, такого оборудования нет больше в Азербайджане, Мы закупили его специально для таких масштабных проектов. В целом фильм соответствует самым высоким мировым стандартам. Поэтому, конечно же, помимо соцсетей и СМИ, мы хотели бы показать его на крупных международных площадках. Нам удалось соединить воедино композицию, эмоции, красивую картинку. Это творческая работа, которую надо оценивать по ощущениям. Философия жизни у моря со всеми прекрасными вытекающими…