Армянская оппозиция, требующая отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, проведет очередной митинг во вторник вечером, сообщил вице-спикер парламента от фракции «Армения» Ишхан Сагателян.
По его словам, с утра вторника демонстранты посетят различные госучреждения и ведомства, чтобы уточнить позицию их руководителей по поводу представленного оппозиционными парламентскими фракциями проекта заявления о карабахской проблеме. «В 19.00 пройдет митинг», — заявил Сагателян в палаточном лагере демонстрантов на площади Франции.
В понедельник оппозиционные депутаты хотели войти в одно из правительственных зданий, чтобы обсудить с представителями министерств проект заявления, однако их не пропустила полиция. Произошли стычки демонстрантов с полицией, несколько человек получили травмы, 111 протестующих были доставлены в полицейские отделения.