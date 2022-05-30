В понедельник оппозиционные депутаты хотели войти в одно из правительственных зданий, чтобы обсудить с представителями министерств проект заявления, однако их не пропустила полиция. Произошли стычки демонстрантов с полицией, несколько человек получили травмы, 111 протестующих были доставлены в полицейские отделения.