В нынешнем году праздник Гурбан байрамы выпал на 9-10 июля.

Гурбан-байрамы, или, как называют его арабы, Ид аль-Адха, известен как праздник завершения хаджа. Мусульмане в этот день вспоминают жертву пророка Ибрахима, ходят в мечети и раздают милостыню бедным и голодающим. Это одно из главных религиозных торжеств, напоминающее мусульманам о преданности человека Господу и о милосердии Всевышнего.

Гурбан-байрамы начинают праздновать через 70 дней после Ураза-байрама, на десятый день мусульманского месяца Зуль-хиджа. В 2022 году он начинается в ночь с 8 на 9 июля, и главные торжества намечены на субботу, 9 июля.

В соответствии с шариатом, заколоть жертвенное животное можно в течение 3-х дней, начиная с 9 июля. 9 июля в мечетях будут совершены коллективные праздничные молитвы.

В связи с Гурбан байрамы в рамках проекта «Из села в город» в Баку и Сумгайыте организованы онлайн ярмарки-продажи жертвенных животных. Основной целью организации ярмарки является удовлетворение растущего спроса граждан на жертвенных овец, расширение возможностей выбора альтернативных жертвоприношений и поощрение использования онлайн-услуг. Заказать жертвенных животных можно на портале qurbanliq.kendden.az. Электронный портал функционирует с 5 июля.