Третья встреча вице-премьеров Азербайджана и Армении Шахина Мустафаева и Мгера Григоряна состоится в столице Бельгии Брюсселе. Об этом сообщают армянские СМИ.

Отмечается, что следующая встреча состоится после встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна — в течение месяца.

Напомним, 30 августа в Москве под председательством заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева и вице-премьера Армении Мгера Григоряна состоялось второе заседание Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией и вопросам безопасности границы.