Мустафа Шентоп: «Санкции США из-за С-400 не повлияют на Турцию»

Санкции, введенные США против Турции из-за покупки российских систем ПВО С-400, не окажут на нее влияния, в том числе с экономической точки зрения, заявил спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп, сообщает Агентство Анадолу.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, который запрещает передавать Турции истребители F-35, пока в Анкаре не откажутся от российских систем С-400.

«Когда США только начали проводить активную санкционную политику, угрозы Вашингтона еще могли оказать незначительное психологическое давление на страны. Однако, чем чаще используют этот инструмент, тем меньшее влияние имеют ограничения. На мой взгляд, американские санкции никак не повлияют на Турцию, в том числе с экономической точки зрения», — заявил Шентоп.