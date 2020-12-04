Мустафа Шентоп: «Национальная ассамблея Франции потеряла статус серьезного оппонента»

Парламент, принимающий решение о признании Нагорного Карабаха, что не сделано ни одним государством мира, включая Армению, живет сказками.

Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, сказал спикер парламента Турции Мустафа Шентоп, комментируя скандальный призыв Национальной ассамблеи Франции о признании «НКР».

​​​​​​​По словам Шентопа, государство либо структура, оторванные от истории и права и принимающие решения лишь на основе необоснованных утверждений и чувств, обречены на исключение из реальных процессов и несерьезное восприятие.

«Если признание государства считается столь легким процессом, то и исключение из разряда государств должно быть столь же простым. Национальная ассамблея Франции потеряла статус серьезного оппонента», — сказал спикер парламента Турции.

Он подчеркнул, что несмотря на всю шумиху, развязываемую Францией на международной арене, «эффективность» Парижа в качестве глобального игрока стремительно снижается. «Это результат оторванности французской стороны от реалий», — уверен Шентоп.

«Парламентарии, называющие «независимой» часть территории Азербайджана, признанной таковой, в том числе правительством Франции, могут восприниматься лишь в качестве комиков. Призываем власти Франции к серьезному подходу, уверены в здравомыслии французского народа. Уверены, что это абсурдное решение не будет воспринято всерьез», — сказал Шентоп.