Международный уголовный суд намерен изучить российские ракетные и дроновые атаки на объекты электрической инфраструктуры Украины.

Об этом заявил прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан, сообщает телеканал Sky News. В частности, вчера Хан посетил Украину для расследования российских ракетных и дроновых атак на энергетическую и другую инфраструктуру.

«В общем значении мы четко видим схему, я думаю, если говорить о количестве, масштабе и размахе атак на энергетические сети Украины. И мы должны изучить, почему это происходит, являются ли они законными целями или нет?», — сказал Хан.

В Женевских конвенциях и дополнительных протоколах говорится о том, что запрещено осуществлять атаки на объекты гражданской инфраструктуры. Воюющие стороны должны различать «гражданские и военные объекты». (УНИАН)