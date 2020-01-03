Муктада ас-Садр призвал сторонников быть готовыми к защите Ирака

Влиятельный шиитский политик и религиозный лидер Муктада ас-Садр призвал своих сторонников защищать Ирак в свете последней эскалации в виде американских ударов близ Багдада.
При ударе США в Ираке вместе с главой спецподразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касемом Сулеймани и замглавы шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандисом погибли еще 10 человек, сообщил ранее посол Ирана в Ираке Ирадж Масджиди.
«Я как ответственный за иракское национальное сопротивление приказываю всем бойцам, в том числе «Армии имама Махди»…, быть полностью готовыми защищать Ирак», — говорится в полученном РИА Новости заявлении Садра.(РИА Новости)
| 2020-01-03T12:01:46+00:00 3 января 2020, 12:27|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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