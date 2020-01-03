Муктада ас-Садр призвал сторонников быть готовыми к защите Ирака

Влиятельный шиитский политик и религиозный лидер Муктада ас-Садр призвал своих сторонников защищать Ирак в свете последней эскалации в виде американских ударов близ Багдада.

При ударе США в Ираке вместе с главой спецподразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касемом Сулеймани и замглавы шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандисом погибли еще 10 человек, сообщил ранее посол Ирана в Ираке Ирадж Масджиди.

«Я как ответственный за иракское национальное сопротивление приказываю всем бойцам, в том числе «Армии имама Махди»…, быть полностью готовыми защищать Ирак», — говорится в полученном РИА Новости заявлении Садра.(РИА Новости)