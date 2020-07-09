Может ли в Белый дом въехать секс-дива?

Американский рэп-исполнитель Канье Уэст в опубликованном в среду интервью журналу Forbes в очередной раз заявил, что собирается участвовать в президентских выборах в США в 2020 году в качестве независимого кандидата. «Я бы выдвигался как республиканец в том случае, если бы не было действующего президента, представляющего Республиканскую партию, Дональда Трампа. Если Трамп в гонке, то я буду участвовать как независимый кандидат», — пояснил Уэст. Он отметил, что больше не поддерживает нынешнего главу Белого дома, несмотря на то, что был его сторонником последние годы.

В то же время музыкант раскритиковал и выдвигающегося от демократов бывшего вице-президента Джозефа Байдена, припомнив тому слова «если вы не голосуете за меня, то вы не темнокожий», адресованные афроамериканскому сообществу. По мнению Уэста, такие высказывания являются проявлением расизма.

Рэпер уже даже подобрал себе вице-президента — своего друга и священника из штата Вайоминг Мишеля Тидболла. Слоганом избирательной кампании он объявил фразу «ДА».

Каковы могут быть шансы американского исполнителя хип-хопа, рэпера, продюсера, композитора и дизайнера, афроамериканца Канье Уэста на президентских выборах в США с учетом его личной популярности, высокого рейтинга его супруги Ким Кардашьян и ее семейства, тем более в условиях волнений, начавшихся из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда, который умер после жесткого задержания полицией. Нельзя сбрасывать со счетов и армянскую диаспору числом около полумиллиона человек (483,366 армян по переписи 2010 года).

Обратимся к Википедии. Согласно проходящей раз в 10 лет переписи населения, состоявшейся в последний раз в 2010 году, расовый состав населения США в процентном соотношении был следующим: белые американцы — 72,4%, афро-американцы — 12,6%, американцы азиатского происхождения — 4,8%, коренные американцы или коренные жители Аляски — 0,9%, коренные гавайцы или другие жители Океании — 0,2%, некоторые другие расы — 6,2%, две и более расы — 2,9%. Т.е., если даже все представители иных рас вместе с афроамериканцами отдадут свои голоса за Уэста, то это составит лишь 27, 6%. Тут, разумеется, следует учитывать, что немалую часть их составляют дети, не имеющие права голоса. И если даже добавить к этим цифрам милионы фанатов самого Уэста и семьи его жены, а также антирасистски настроенных белых американцев, то и тут подсчеты будут не в пользу последнего.

Как сказал в беседе с # бывший специальный советник Госсекретаря США, известный американский аналитик Пол Гобл, история с выдвижением Канье Уэста кандидатом в президенты не что иное, как попытка привлечь внимание к своей персоне. Он напомнил, что борьба за Овальный кабинет требует огромных денег и организационных усилий. Но, в то же время, признал американский эксперт, большинство афроамериканцев хотят избавиться от Трампа, «и как лучший способ сделать это, они проголосуют за Байдена», но отнюдь не за Уэста.

Канье Уэст же отверг предположение, что пытается привлечь внимание, отметив, что заявление о намерении баллотироваться в президенты США «не имеет целью привлечь дополнительное внимание к своей персоне в преддверии готовящегося к выходу летом его нового альбома God’s Country».

С иронией к политическим амбициям Уэста и вероятности въезда семейства Кардашьян в Белый дом отнеслась немецкая Die Welt, отметив, что Ким уже давно считает себя «Первой леди Америки», правда поп-культуры. Главным в этой ситуации автор публикации считает то, что вместе с Канье Уэстом в Белый дом въедет семейство Кардашьян: «Зять — президент, дочь — Первая леди: это будет, конечно, потрясающим достижением пробивной мамаши Крис Дженнер (Kris Jenner), женщины, которая сумела на одном-единственном секс-видео своей второй дочери построить целую бизнес-империю».

Но то Америка, которая считается страной безграничных возможностей. Тут президентом избирался и актер Рональд Рейган, и афроамериканец Барак Обама, и бизнесмен Дональд Трамп. И первой леди может стать секс-дива. Но то предположения, и серьезные люди всерьез это не воспринимают.