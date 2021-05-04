Моуринью возглавит «Рому»

«Рома» объявила о назначении нового тренера.

Им стал португалец Жозе Моуринью. Он подписал контракт сроком до лета 2024 года и приступит к работе перед началом сезона-2021/22.

Последним клубом Моуринью был «Тоттенхэм», который он покинул в прошлом месяце.

Римский клуб сегодня объявил об уходе Паулу Фонсеки по окончании сезона.

Моуринью уже работал в Италии с «Интером», выиграв два скудетто, Кубок и Суперкубок страны, а также Лигу чемпионов.

«Благодарю семью Фридкин (владельцы «Ромы») за то, что выбрали меня, чтобы я возглавил команду этого великолепного клуба и стал частью их планов.

После встреч с владельцами и [гендиректором] Тиагу Пинту я сразу понял полноту амбиций «Ромы». Это те же амбиции и стремления, которые всегда мотивировали меня, и вместе мы хотим построить успешный проект в ближайшие годы.

Невероятная страсть болельщиков «Ромы» убедила меня согласиться на эту работу, и я не могу дождаться начала следующего сезона.

В то же время я желаю Паулу Фонсеке всего наилучшего и надеюсь, что медиа оценят, что я буду говорить дальше, только потом», – сказал Моуринью. (Sports.ru)