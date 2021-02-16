Моуринью стал лучшим тренером XXI века по версии IFFHS

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью возглавил рейтинг лучших тренеров XXI века по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

58-летний Моуринью дважды выигрывала Лигу чемпионов (с «Порту» и «Интером»), также в его активе победы в Кубке УЕФА (с «Порту») и Лиге Европы (с «Манчестер Юнайтед»).

Второе место в списке занял действующий наставник сборной Германии Йоахим Лёв, а замкнули тройку лидеров, поделив бронзу, бывший многолетний главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон и Хосеп Гвардиола, ныне возглавляющий «Манчестер Сити».(Газета.Ru)

| 2021-02-16T10:40:24+04:00 16 февраля 2021, 11:33|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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