Российская сторона готова к встрече с Украиной в Стамбуле при посредничестве ООН, но эта встреча скорее будет носить символический характер, чем реально разрешит вопрос с зерном. Об этом заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

«Про дополнительные встречи в Стамбуле [по вопросу вывоза зерна]: мы к таким встречам готовы. Мы ценим заинтересованность ООН в том, чтобы каким-то образом подключаться, обозначить свое присутствие, но, откровенно говоря, кроме какого-то символизма это ничего не добавит», — цитирует слова Лаврова ТАСС.

Как подчеркнул российский министр, для решения этой проблемы нужно только, чтобы «украинцы отпустили суда из своих портов путем либо разминирования, либо определения безопасных коридоров». «Больше ничего не требуется», — сказал он.