Москва отменила патент для трудовых мигрантов

Власти Москвы разрешили мигрантам работать в городе без патента на трудовую деятельность до 15 июня из-за последствий распространения коронавируса, плату за уже выданные патенты отменили, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление столичного ГУ МВД.

«Иностранные граждане, находящиеся на территории Российской Федерации <…> могут осуществлять трудовую деятельность без получения разрешений на работу или патентов», — заявили в ведомстве.

Производить оплату авансового платежа по налогу на доходы физических лиц приезжим также временно не потребуется, продлевать сроки действия разрешений не обязательно.

| 2020-04-22T22:55:27+00:00 22 апреля 2020, 23:59|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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