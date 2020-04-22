Москва отменила патент для трудовых мигрантов

Власти Москвы разрешили мигрантам работать в городе без патента на трудовую деятельность до 15 июня из-за последствий распространения коронавируса, плату за уже выданные патенты отменили, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление столичного ГУ МВД.

«Иностранные граждане, находящиеся на территории Российской Федерации <…> могут осуществлять трудовую деятельность без получения разрешений на работу или патентов», — заявили в ведомстве.

Производить оплату авансового платежа по налогу на доходы физических лиц приезжим также временно не потребуется, продлевать сроки действия разрешений не обязательно.