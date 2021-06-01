Министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал об ожиданиях Москвы относительно встречи президентов России и США. Слова дипломата приводит ТАСС.

«Мы не строим иллюзий, и мы не стараемся создавать впечатление, что будут какие-то прорывы, какие-то исторические судьбоносные решения. Но сам факт разговора двух ведущих ядерных держав на уровне первых лиц, конечно же, важен, это нужно всячески поддерживать», — сказал министр на пресс-конференции.

Лидеры России и Соединенных Штатов встретятся в Женеве 16 июня.