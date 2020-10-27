«Москва нам не указ, да и Вашингтон тоже» — Зардушт Ализаде

«Вашингтонское перемирие», которое было достигнуто в эти дни при посредничестве США и личном участии президента Дональда Трампа, формально все еще продолжается. Хотя реальность такова, что ни о каком перемирии и речи не может быть. Тем не менее, интенсивность столкновений несколько упала, и тут можно только догадываться, что она упала на фоне предстоящей встречи глав МИД в Женеве при посредничестве МГ ОБСЕ.

Комментируя # ожидания от встречи в Женеве, политолог Зардушт Ализаде, сказал, что перемирие зависит от позиции Армении на переговорном процессе.

«Все зависит сейчас от политической зрелости Еревана. Если Ереван будет надеяться на то, что перемирие им позволит тянуть время и сохранить статус-кво при условии армянской оккупации, то перемирие будет сорвано», — сказал он.

Аналитик добавил, что если армяне поймут, что война уже проиграна и над ними сгущаются тучи, они могут потерять и то, что сейчас контролируют, то согласятся пойти на уступки.

«Они должны немедленно начать вести с нами переговоры для гарантий безопасности для сохранения армянской общины в Карабахе, именно на таких условиях, которые предложит Азербайджан. Выбор у них невелик. В свое время они могли выдвигать какие-то условия и требовать от Азербайджана самую высокую автономию, но они предпочли оторвать Карабах от Азербайджана. Как мы видим, это им не удалось, потому что Азербайджан никогда не смирился бы с этой потерей», — подчеркнул аналитик.

Ализаде добавил, что условия, которые сейчас сложились для армян, вынуждают их довольствоваться очень малым.

«Как сказал президент Азербайджана, культурная автономия — это тот максимум, который Азербайджан может им сейчас предложить. В противном случае, они и этого не получат», — добавил он.

Говоря о международном давлении, которое сейчас оказывается на Азербайджан, политолог сказал, что все заявления разных лоббистов, организаций, политиков и прочих, ничего не значат для Азербайджана.

«Вообще, что означает понятие международное давление? Нам что не будут давать кредиты? Нам эти кредиты не нужны. Пошлют войска против нас? На каком основании? Разве Азербайджан нарушает международные законы? Нет! Наоборот, мы восстанавливаем международные законы, по примеру других государств. Никакого давления не может быть. Что касается давления больших государств, скажем со стороны США, то они сами бьют первыми, когда считают, что их права нарушены. Не США нам советовать быть сдержанными. Россия? Во-первых, она нам не указ. Во-вторых, она сама нарушила кучу законов международного права», — сказал он.

Аналитик подчеркнул, что после этого дальнейшая судьба армян в их же руках.

«Единственный разумный шаг для них – сложить оружие и признать территориальную целостность Азербайджана. Только так они могут показать, что конструктивно настроены и готовы сесть за стол переговоров для обсуждения гарантий безопасности армянской общины в Карабахе. В таком случае перемирие будет продолжаться, в противном случае, война будет продолжаться до изгнания последнего армянского солдата с территорий Азербайджана», — резюмировал он.