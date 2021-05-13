Москва хочет заставить «IT-гигантов» открыть офисы в России

Российские власти намерены заставить зарубежные информационно-технологические компании открыть офисы на территории России – в противном случае этим компаниям будут угрожать карательные меры, в частности – запрет на рекламу. Об этом свидетельствует подготовленный в Госдуме законопроект, о котором рассказал в четверг председатель думского Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

По словам Хинштейна, анонсированный законопроект призван бороться с тем, что Хинштейн назвал «откровенным злоупотреблением своим монопольным положением» со стороны «многих из IT-гигантов», что, как заявил депутат, приводит к нарушению «требований нашего законодательства».

Хинштейн пояснил, что законопроект обязывает владельцев крупных информационных ресурсов, дневная аудитория которых в России не меньше 500000, открывать в стране офисы, представляющие их интересы и несущие ответственность за их действия.

Напомним, что, стремясь ужесточить контроль над Интернетом, Москва недавно замедлила работу «Твиттера» на российской территории, обвинив компанию в том, что она не удаляет контент, который российские власти считают противозаконным.

Среди других компаний, по отношению к которым российские власти применяют ограничительные меры, – Apple, Facebook и Alphabet’s Google. (Голос Америки)