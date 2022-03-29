Россия будет активно содействовать подписанию мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

Об этом сегодня на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она напомнила, что Москва находится в постоянном контакте с Баку и Ереваном.

Касаясь ситуации в части Карабахского региона Азербайджана, находящейся под временным контролем российского миротворческого контингента, Захарова отметила, что ее страна призывает стороны строго придерживаться трехсторонних договоренностей: «Минобороны России и командование миротворческого контингента предпринимают шаги по снижению напряженности. Миротворцы действуют в строгом соответствии с положениями трехстороннего заявления».