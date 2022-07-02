Московская биржа и Национальный расчетный депозитарий России обратятся в соответствующие структуры Евросоюза для получения разрешения на использование депонентами своих заблокированных активов.

Как сообщает ТАСС, создана рабочая группа из экспертов Московской биржи и НРД для поиска оптимальных решений.

«В целях разрешения сложившейся ситуации НРД совместно с Мосбиржей инициируют следующие действия: обжалование включения НРД в санкционный список и обращение в компетентные органы Евросоюза для получения разрешения на использование депонентами своих заблокированных активов. В этих целях создана рабочая группа из экспертов Московской биржи и НРД для поиска оптимальных решений по освобождению активов депонентов, не находящихся под ограничениями, с привлечением иностранных и российских консультантов, имеющих положительный опыт в решении подобных ситуаций», — говорится в сообщении биржи.

В начале июня ЕС включил в свой шестой пакет санкций Национальный расчетный депозитарий, который используется для обслуживания ценных бумаг, в том числе российский госдолг. При этом Euroclear приостановил обслуживание счетов НРД еще в конце февраля. Банк России 30 мая обязал брокеров перевести часть иностранных ценных бумаг, которые учитывались в НРД, на неторговые счета и приостановить по ним биржевые операции из-за невозможности совершения расчетов.