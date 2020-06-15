«Морковка» стала чуточку ближе к носу Украины

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что Украина стала участником Партнерства расширенных возможностей НАТО. «Этот день настал. Я искренне благодарен нашим партнерам в альянсе, благодаря которым это решение стало возможным», — написал он.

Украина получит расширенный доступ к программам и учениям НАТО, а также более широкому обмену информацией, говорится в заявлении Североатлантического альянса.

О том насколько это сблизит Украину и НАТО, а также будет способствовать урегулированию донбасскго конфликта, примет ли НАТО Украину в эту организацию в обход территориальным проблемам, рассказал в интервью # украинский политолог Алексей Блюминов.

— Украина стала участником партнёрства по расширению возможностей НАТО. Можно ожидать, что Украина будет получать большую военную поддержку для урегулирования донбасского конфликта?

— Нет. Одно из другого никак не вытекает. НАТО не является ни прямо, ни опосредованно участником донбасского конфликта, и не будет поддерживать в нем какую-либо из сторон, тем более официально. Но и рассматривать эту ситуацию как своего рода опосредованную поддержку я бы тоже не стал. По сути ведь о чем идет речь? «Морковка» перед носом Украины стала чуточку ближе.

Нам говорят: если вы будете вести себя хорошо и реформироваться по тем лекалам, которые мы вам спускаем, когда-нибудь в будущем (симптоматично, что конкретные сроки никто не называет) у вас появится возможность стать ближе к НАТО. Речь о формальном членстве вообще не идет. Но, как я уже неоднократно говорил, в том числе и в комментариях вашему изданию, фактически Украина и так сегодня является военно-политическим сателлитом НАТО, даже не входя в блок.

Урегулирование же конфликта на Донбассе сегодня, как и год, и шесть лет назад, лежит всецело в плоскости доброй воли украинского руководства и его готовности к реальным переговорам с Москвой, а не к их имитации. Потому что воевать за нас с РФ никто, включая НАТО не будет. А победить РФ в прямом военном конфликте мы также не сможем. Это чистое безумие. Достаточно сравнить военные бюджеты двух стран.

— Не обостряет ли это ещё больше обстановку в регионе, особенно в украино-российских отношениях?

— Ну, как сказать. Формально — да, обостряет. Поскольку НАТО в очередной раз сделал в отношении Украины жест, который в Москве расценивают как недружественный по отношению к РФ. С другой же стороны, в той же Москве уже давно привыкли к такого рода новостям, и я не думаю, что это стало там такой уж шокирующей новостью. Речь же не о размещении боеголовок идет, а о чисто риторических вещах на данный момент.

Украино-российские отношения сейчас стоят на паузе, а стороны соревнуются в том, кто кого переплюнет по части внешне эффектных, но содержательно пустых жестах — типа недавнего включения со стороны Киева в переговорную группу в Минске людей из проправительственного лагеря, которые должны будут представлять на переговорах вынужденных переселенцев с Донбасса. Ход эффектный, но ни на йоту не приближающий сами переговоры к выходу из тупика.

— Можно ли считать, что это ещё один шаг в сторону НАТО и она в скором примет Украину в организацию даже несмотря на территориальный конфликт?

— Нет. На сегодняшний день со стороны НАТО нет ни одного зафиксированного документально обязательства принять Украину в свой состав, тем более к какой-то конкретной дате. Более того, Украина даже ПДЧ (План действий по приобретению членства) не получила. Речь идет об очередном жесте одобрения и ободрения. Точно также НАТО не собирается менять свой Устав, который блокирует возможность принятия членов с такими проблемами.

У нас любят ссылаться на турецкий кейс, забывая, что Северный Кипр, хоть там и живет турецкое население, а сама непризнанная территория поддерживается Анкарой, это проблема не Турции, а Кипра. Другого государства. Поэтому кипрская проблема и не является препятствием для членства Турции в НАТО. Проводя аналогии с Украиной, наличие конфликта на Донбассе не являлось бы препятствием для гипотетического членства России в НАТО, если бы обе стороны этого хотели. Потому что Донбасс, хоть тамошних сепаратистов и поддерживает Москва и раздает им паспорта, с точки зрения международного права — территория Украины, и ее же проблема.