Мораторий на проверки бизнеса останется в силе

Заявленным лейтмотивом социально-экономической политики минувших лет была поддержка бизнеса как плацдарма для развития нашей экономики в направлении ухода от нефтяной зависимости. С этой целью на днях глава государства продлил мораторий на проверки в сфере предпринимательства, утвердив изменения в соответствующее законодательство.

Согласно изменениям, очередная пролонгация запрета на проверки в сфере предпринимательства будет действовать до 1 января следующего года. Ведь, как сообщалось ранее, парламент на минувшем пленарном заседании принял соответствующие поправки в действующее законодательство. С учетом установленных ограничений мораторий, конечно же, не касается деятельности налоговиков и таможенных процедур. Кроме этого, в позапрошлом году были сняты ограничения на проверки в сфере финансовых рынков. Наконец, это решение не охватывает проверки частных медицинских организаций соответствующим органом исполнительной власти, а также соблюдение требований к безопасности продовольственной продукции, пожарной безопасности, госконтроля в сфере строительства, радиационной безопасности и пр.

Несмотря на мораторий, контролирующими органами проводятся проверки соблюдения требований закона «О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма», сказал депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов. По словам парламентария, проверки также распространяются на моменты, касающиеся жизни и здоровья людей, государственной безопасности. Упомянутая практика применяется в стране с 26 октября 2015 года – в этом году был впервые утвержден закон о двухлетнем моратории, а в ноябре 2017 года продлен до 1 января 2021 года. Примечательно, что через четыре года последовали поправки в закон «О приостановлении проверок в сфере предпринимательства», предусматривающие устранение ограничений проверок на финансовых рынках.

По мнению экономистов, этот момент возымел решающее значение в контексте госрегулирования финансовой сферы.

«Решение об устранении ограничений на проверки субъектов финансового рынка является, по сути своей, правильным и адекватным, — сказал # доктор экономических наук, профессор UNEC Эльшад Мамедов. — Хочу отметить, что принятое решение по ограничению проверок предпринимателей и бизнес-среды в целом, безусловно, послужило интересам повышения деловой активности, увеличению показателей экономического роста и стимулированию экономической активности. Но вместе с тем существуют сегменты экономики, где без соответствующего участия государства и применения ограничительных мер обойтись бывает невозможно».

На взгляд ученого, снятие ограничений на проверки именно в сфере финансовых рынков обусловлено тем, что государство должно регулировать и управлять экономическим развитием страны, поскольку, только лишь опираясь на интересы деловой среды, построить экономическую политику, нацеленную на устойчивое экономическое развитие и опережающий экономический рост, практически невозможно.

Говоря о том, какие сферы входят в круг вопросов, по которым государство должно активно участвовать и применять ограничительные методы, реализовывать процедуру проверки, собеседник считает, что это в первую очередь сферы экономики, связанные с безопасностью и охраной здоровья населения. «Вместе с тем это именно те направления национальной экономики, где существует серьезный риск и не менее серьезная угроза расшатывания экономической ситуации, — заметил он. — Помимо всего прочего, отсутствие проверок этой сферы усиливает риски участия финансовых спекулянтов и реализации мер по получению сверхприбылей за счет расшатывания финансового рынка и дестабилизации валютного рынка».

Мировая практика свидетельствует, говорит экономист, что зачастую действия финансовых спекулянтов становятся весьма опасными. Как правило, спекулянты управляются за пределами конкретно взятого государства. Имея большие финансовые возможности, в условиях отсутствия контроля расшатываются финансовые и валютные рынки целых стран. «А потому важно понимать, что финансовая составляющая является стратегическим звеном макроэкономического развития. Несомненно, государство должно осуществлять серьезный комплекс проверок с тем, чтобы устойчивость финансовой составляющей экономики была сохранена», — считает ученый.