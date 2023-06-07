Минувшая неделя ознаменовалась инаугурацией президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. На мероприятии приняли участие лидеры многих стран мира, в том числе, и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Армянские СМИ обратили внимание на тот факт, что имя Пашиняна не было озвучено наряду с именами лидеров других стран. Данное обстоятельство представителями армянских СМИ было преподнесено как пренебрежение со стороны турецкого президента в отношении армянского премьера.

Однако, как выяснилось, ничего крамольного не произошло, и армянские СМИ, как обычно, все преувеличили. Свое мнение по данному поводу и по ряду других вопросов, касающихся армяно-турецких, армяно-азербайджанских отношений, в беседе с # высказал российский политолог, директор по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.

«Сам по себе отказ от упоминания Никола Пашиняна в инаугурационной речи Реджепа Эрдогана еще ни о чем не говорит. В этом выступлении он перечислил, в первую очередь, присутствующих президентов государств – наряду с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Единственным исключением среди глав иностранных правительств стал премьер Пакистана, упомянутый в речи главы Турции.

Турецкий президент не упомянул в этом выступлении больше никого из других присутствовавших на инаугурации глав иностранных правительств. Включая, например, премьера Венгрии Виктора Орбана, при том, что эта страна входит в Организацию тюркских государств, а данный глава правительства неоднократно с симпатией высказывался о Реджепе Эрдогане.

То есть, если какой-либо глава правительства не был упомянут в этой речи, это еще не означает само по себе, что с представляемым им государством у официальной Анкары наблюдается кризис во взаимоотношениях», — сказал политолог.

Что касается факторов, влияющих на дальнейший ход переговоров Анкары и Еревана, то по словам Михаила Нейжмакова, глава МИД Армении Арарат Мирзоян недавно отмечал, что со стороны Турции предусловий в рамках такого диалога не выдвигалось.

«Тем не менее, скорее всего, степень подвижек в диалоге между Баку и Ереваном (в том числе по разблокированию транспортных коммуникаций) будет влиять и на интенсивность переговорного процесса между Ереваном и Анкарой», — подчеркнул наш собеседник.

Оценивая дальнейшее развитие региональной ситуации после переизбрания Эрдогана главой Турции, российский эксперт отметил, что после завершения предвыборной кампании в Турции у Реджепа Эрдогана появляется более широкое пространство для маневра.

«Важно, что после этих выборов не было длительной масштабной протестной кампании, а, например, Джозеф Байден вскоре поздравил турецкого президента с победой. Среди прочего, тот факт, что после второго тура президентских выборов в Турции не начался длительный политический кризис, может усиливать переговорные позиции Баку в диалоге как с Ереваном, так и с Тегераном», — заявил он.

Касаясь российско-турецких отношений, Михаил Нейжмаков отметил, что «если опираться на открытые данные о телефонных переговорах Владимира Путина и Реджепа Эрдогана в предыдущие месяцы, там кроме двусторонних отношений и круга тем, связанных с российско-украинским конфликтом (включая «зерновую сделку»), внимание, уделялось, например, налаживанию турецко-сирийских контактов.

«А вот ситуация на Южном Кавказе, как правило, не упоминалась. В то же время, находясь в апреле 2023 года с визитом в Анкаре, глава МИД РФ Сергей Лавров ситуацию на Южном Кавказе комментировал. При этом обмен мнениями по ситуации в том же регионе анонсировался и накануне апрельских переговоров главы российского дипломатического ведомства с Мевлютом Чавушоглу, на тот момент главой МИД Турции.

То есть, в рамках российско-турецких консультаций в ближайшие месяцы переговорный процесс между Баку и Ереваном, скорее всего, будет затрагиваться», — заметил политолог.

Отметим, что армяно-азербайджанские переговоры стремительно меняют географию (Брюссель, США, Москва, Кишинев). Отвечая на вопрос, можно ли сказать, что стороны, наконец, придут к общему знаменателю или процесс вновь затянется, эксперт сказал:

«Опять же, опыт показывает, что интенсивность переговорного процесса не означает автоматически его результативности. Не зря глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов недавно акцентировал внимание, что «невозможно предсказать, сколько времени займет этот процесс».

Те же нюансы делимитации границы между Азербайджаном и Арменией вряд ли будут согласованы быстро, даже если сохранится высокая интенсивность переговоров.

Хотя заявления Никола Пашиняна или Арарата Мирзояна, во многом, преследуют цели подготовки общественного мнения Армении к заключению мирного соглашения, можно предположить, что для официального Еревана объективно выгодно вести заметную часть таких переговоров в непубличном формате, не заявляя о многих промежуточных этапах этого диалога, по крайней мере, до завершения избирательной кампании в Совет старейшин Еревана в сентябре 2023 года.

Когда общественность Армении будет находиться на более высоком уровне мобилизации в период предвыборной кампании, риски, что критика со стороны оппозиции по поводу переговорного процесса и обвинения в адрес Никола Пашиняна в уступках в пользу Баку повлечет за собой, по крайней мере, заметную уличную протестную кампанию, в этот период выше.

То есть, если переговорный процесс не прервется в течение лета-начала осени, моментом истины может стать период примерно с октября по декабрь 2023 года: достаточно заметной является вероятность, что в это время либо будет объявлено о действительно серьезных подвижках, либо будет окончательно ясно, что переговоры зашли в тупик».