Цена газа в Европе в декабре 2022 года снизилась на 48% по сравнению с показателями ноября, составив около $845 за тысячу кубометров. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные лондонской биржи ICE и свои расчеты.

Если 30 ноября фьючерсы на газ завершили торги на отметке около $1558 за 1 тыс. куб. м, то 30 декабря торги закрылись на уровне $845, что на 48% ниже по сравнению с показателем на конец предыдущего месяца, отметили в публикации.

По данным ТАСС, средняя цена на газ в ноябре была на уровне $1262 за тысячу кубометров, а в декабре – $1272. Средние показатели почти не изменились из-за того, что в первой половине декабря была достаточно холодная погода и высокая цена на газ.

В агентстве добавили, что к концу декабря цена на газ упала из-за того, что в европейский регион пришла достаточно теплая погода, отчего средняя температура оказалась выше нормы. Из-за этого отбор газа из подземных хранилищ резко сократился, а объемы закачки выросли до рекордных показателей.