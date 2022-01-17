Начало 2022 года на постсоветском пространстве ознаменовалось бурными событиями — в Казахстан вошли войска ОДКБ, но через неделю-полторы им указали на дверь. При этом демократ Никол Пашинян записал свое имя в историю ОДКБ как человека, отдавшего приказ о вводе войск в Казахстан для подавления народных волнений.

Параллельно этому в эти дни мы стали свидетелями первой встречи спецпредставителей Турции и Армении в Москве и обострения ситуации в Кяльбаджаре, которое закончилось перестрелкой и гибелью ряда военных.

О том, как будет развиваться ситуация вокруг карабахского конфликта в 2022 году, чем завершатся встречи спецпредставителей Турции и Армении, рассказал в интервью # российский политолог Олег Кузнецов.

— Как вы оцениваете последние процессы вокруг азербайджано-армянского вопроса. Можно ли ожидать, что стороны в 2022 году выйдут на стабильное развитие отношений?

— Как лично мне представляется, сегодня азербайджано-армянские отношения бессодержательны или, говоря высоким стилем дипломатической лексики, не субстантивны и зависят от множества комбинаций множества внешних факторов, являясь их проекцией на плоскость региональной политики Южного Кавказа. Официальные Баку и Ереван сами между собой ничто решить не могут и решать не станут, чтобы диалог между ними наполнился конкретным содержанием, необходимо внешнее влияние — со стороны России, Турции, Минской группы ОБСЕ, Ирана, Совета Безопасности ООН, армянской диаспоры или кого угодно еще, кто не только предложит повестку дня, но и внесет в нее конкретику.

Мне все равно, понравятся мои слова или нет, но азербайджано-армянские отношения были, есть и остаются результатом внешнего воздействия, а поэтому их конкретика и содержание всецело зависят от того, как и в каком направлении внешние манипуляторы будут воздействовать на них, определяя конкретику.

Я более чем уверен, что официальный Баку, не имея внешней поддержки в лице Турции, никогда не решился бы на войну против Армении, равно как и Армения, не имея за собой поддержки России, не решилась бы продолжать откровенно агрессивную политику в отношении Азербайджана на протяжении последних тридцати лет. Поэтому, если вы хотите узнать, как изменятся азербайджано-армянские отношения в 2022 году, надо спрашивать о том, изменится ли конфигурация внешних факторов, влияющих на их содержание.

Типичная иллюстрация для данной ситуации: день или два назад было публично объявлено, что Азербайджан и Армения достигли устной договоренности по началу процесса демаркации азербайджано-армянской границы, о чем активно раструбила официальная азербайджанская пресса. Но при публикации этой новости все дружно «забыли», что принципиальное соглашение об этом уже было не только достигнуто гораздо ранее, но и получило закрепление отдельным пунктом трехстороннего заявления глав Азербайджана, Армении и России от 26 ноября 2021 года. То есть, это не какой-то принципиально новый и самостоятельный шаг в азербайджано-армянских отношениях, а лишь материализовавшийся результат ранее прилагавшихся усилий третьих или четвертых внешних сил, в данном случае — со стороны России.

При этом я далек от мысли о том, что только Кремль сыграл в этом деле исключительную роль, в этом деле вне всякого сомнение присутствует и влияние Анкары, так как признание Арменией территориальной целостности Азербайджана и определение линии государственной границы между ними было одним из принципиальных условий Турции для начала процесса восстановления дипломатических и добрососедских отношений между Турцией и Арменией. Таким образом, чтобы переговоры между Азербайджаном и Арменией о делимитации и демаркации границы начались в практической плоскости, потребовалось вмешательство в этот процесс двух внешних сил. И так будет по каждому пункту всей повестки для восстановления азербайджано-армянских отношений.

2022 год станет годом активизации внешнего влияния на процессы вокруг Карабаха, это влияние будет многофакторным и разнообразным, поэтому азербайджано-армянские отношения наполнятся содержанием и конкретикой, а вот какими именно, — это будет напрямую зависеть от того, как Баку и Ереван распорядятся в стиле айкидо внешними воздействиями в собственных интересах. Наступивший год будет сложным, но интересным.

— Никол Пашинян на правах председателям ОДКБ принял решение ввести войска в Казахстан. Как это будет влиять на его имидж в западном мире?

— Ну не надо оценивать его действия так пафосно и необъективно, ему лишь поручили объявить в вводе миротворческого контингента в Казахстан, ибо принять такого решения он не мог в принципе, так как он не может распоряжаться иностранными воинскими контингентами в составе объединенных сил ОДКБ. Ему поручили сыграть роль громкоговорителя, и он с этой ролью блестяще справился. Но если бы в этот момент у него за спиной не было бы глав стран-участниц ОДКБ, а перед глазами — заранее составленного явно не им текста, то бенефис Пашиняна не был бы таким ярким.

Просто Пашинян в конкретный исторический момент оказался в нужной должности в нужное время и в нужном месте, и поэтому стал героем на час. Всякий здравомыслящий человек это прекрасно понимает, а поэтому все адекватные люди, в том числе и в западном мире, прекрасно понимают, что он оказался заложником внешних обстоятельств непреодолимой силы, из которых он удачно выкарабкался, и это только усилит его репутацию везунчика как персонажа игры обстоятельств. Никаких политических последствий лично для него выступление с заявлением о вводе войск ОДКБ в Казахстан точно иметь не будет.

— На днях состоялась первая встреча спецпредставителей Армении и Турции. Как это стоит расценивать? Придут ли стороны к соглашению?

— У Турции и Армении нет другой альтернативы в нынешних условиях, как пойти по пути нормализации двусторонних отношений, и я с удвоенным вниманием буду наблюдать за развитием этой темы. Судя по тому, какой турецкий дипломат представляет страну на этих переговорах, можно совершенно уверенно говорить о том, что Турция больше Армении заинтересована в этом вопросе сегодня. Как только Армения в одностороннем порядке откажется от тезиса «геноцида армян в Османской империи в 1915 году», и Анкара и Ереван подпишут меморандум о взаимопонимании в данном вопросе, так перед Турцией падет большая часть политических барьеров на пути ее вступления в Европейский Союз, после чего перед ней откроется весь европейский рынок.

В Ереване прекрасно понимают это, и поэтому будут требовать самую высокую цену за предоставление такой политической перспективы, и в Анкаре понимают это. Поэтому спецпредставителем турецкого президента на переговорах по нормализации отношений с Арменией назначен один из лучших дипломатов этой страны, бывший посол Турции в США, к мнению которого прислушивается первое лицо этого государства.

Вне всякого сомнения, Ереван на переговорах по нормализации отношений будет требовать от Анкары гарантий в его переговорах о нормализации отношений с Баку и государственной границе с Азербайджаном, и как в этих условиях поведет себя турецкое руководство, вопрос остается открытым. Для Анкары вполне может сложиться ситуация момента истины, если ситуация поставит вопрос ребром, чем жертвовать — собственными геополитическими и макроэкономическими интересами в Европе или союзническими отношениями с Азербайджаном. Прогнозировать реакцию Анкары в такой момент я даже не возьмусь.

Нормализация отношений между Турцией и Арменией существенно изменила геополитику региона Южного Кавказа, в чем сомневаться не приходится. Но изменение баланса сил и интересов всегда происходит за чей-то счет, так как в этом мире действуют закон сохранения масс, импульсов, энергии и прочее. Следовательно, возникает вопрос, кто проиграет от улучшения турецко-армянских отношений? Претендентов на эту роль в регионе всего три — Россия, Иран и Азербайджан, и один из них в данной ситуации пострадает больше всех. Кто это будет, решат между собой Анкара и Ереван, я же буду за этим пристально наблюдать.