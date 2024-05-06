Европейская комиссия (ЕК) представила проект 14-го пакета санкций в отношении России, который предусматривает ограничение импорта СПГ.

Как передает #, об этом сообщает Польское радио.

Отмечается, что ограничения распространятся на перевалку российского СПГ в европейских портах, а также на работу транспортных компаний на территории ЕС, принадлежащих российской стороне.

Кроме того, подготовлен список компаний за пределами ЕС, на которые будут наложены торговые ограничения. Под запретом окажется импорт гелия, а также экспорт марганцевой руды, горных машин, мониторов и электроники.

Санкции также будут затрагивать финансирование европейских политических партий, фондов, неправительственных организаций и исследовательских центров со стороны России.