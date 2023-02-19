Генерал Дэвид Петреус, который в 2011-2012 годах возглавлял ЦРУ, а недавно побывал на фронте в Украине, сравнил тактику российской оккупационной армии и украинской и спрогнозировал контрнаступление ВСУ.

В интервью NV Петреус заявил, что очень скептически относится к разговорам о российском масштабном наступлении. Он не думает, что это будут атаки по всем фронтам.

«У них (россиян) много живой силы, но это очень плохо обученная живая сила, с ничтожным военным опытом и в не очень хорошей физической форме. Тактика их использования показывает, что Россия не озабочена жертвами среди своих, люди — расходный материал», — говорит генерал.

В то же время Петреус выразил восхищение Вооруженными силами Украины, за которыми, по его словам, «наблюдать гораздо интереснее».

«Я уверен, что в мае — начале июня, когда украинская армия, скорее всего, пойдет в контрнаступление, она покажет совсем другой уровень технологии ведения войны, в очень сильном контрасте с тем, что сегодня демонстрирует Россия», — заявил он.

Экс-глава ЦРУ ожидает, что украинская армия вполне может достичь слаженности и комплексности ведения боевых действий. Это очень важно, чтобы ситуация не переросла в долгую войну на истощение. (unian.net)