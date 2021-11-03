Итальянская пресса назвала президента Турции Реджепа Тайиба Эрдогана «победителем саммита G20». В рамках саммита состоялась также долгожданная встреча президентов США и Турции, результаты которого еще в полной мере не известны.

Об итогах саммита G20, переговорах США и Турции, а также о сближении Киева и Анкары рассказал # украинский политолог Григорий Мавров.

— Президенты США и Турции наконец встретились на полях саммита G20. Каковы главные итоги данной встречи? К чему стороны пришли?

— Судя по имеющимся данным, встреча прошла в дружеской атмосфере. По крайней мере американские СМИ восприняли встречу двух президентов весьма позитивно. До этого Байден и Эрдоган встречались в июне этого года в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Как известно, после избрания Байдена президентом США, отношения между двумя странами неоднократно подвергались ревизии. Напряженность в двусторонних отношениях особенно усилилась после того как Байден упомянул о “геноциде армян” в Османской империи, теме довольно чувствительной для турецкой стороны. Президент Эрдоган неоднократно заявлял о необходимости исторической оценки тех событий, поэтому слова американского президента были восприняты Анкарой в качестве элемента давления на Турцию. Последние конфликты были связаны с недавним дипломатическим инцидентом между Турцией и западными странами. Я имею в виду совместное заявление дипломатов из 10 стран, включая США, призывавших к освобождению заключенного в тюрьму турецкого бизнесмена Османа Кавалы. Это заявление турецкие власти расценили как вмешательство во внутренние дела своей страны, а президент Эрдоган даже пригрозил высылкой западным дипломатам.

Буквально перед самой встречей Байден снова выразил озабоченность по поводу наличия у Турции российского ракетного комплекса, за приобретение которого Вашингтон наложил на Турцию санкции, которые прежде всего выражались в запрете на покупку и совместную разработку истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Кроме того, президент Байден упомянул о проблеме с правами человека в Турции. Эти темы поднимались на встрече с Эрдоганом, но детали пока неизвестны.

Оба лидера также обсудили войну в Сирии, гуманитарные проблемы, связанные с приходом к власти в Афганистане режима талибов. Кроме того, США и Турция решили увеличить экономическое сотрудничество, поставив цель достигнуть 100 миллиардов долларов по объему двусторонней торговли.

— Можно ли ожидать, что Анкара и Вашингтон найдут общий язык по темам С-400, F-35 и по курдскому вопросу?

— Пока рано делать выводы, вероятнее всего, по этим вопросам стороны не смогут найти общий язык. Расхождения по С-400 носят принципиальный характер, американцы не готовы идти на уступки и воспринимают сделку с Россией как ослабление обороноспособности Альянса. Турция пыталась приобрести самолеты F-35, однако была отстранена от сделки после приобретения в 2019 году российских систем противоракетной обороны С-400. Вместе с тем, Байден дал понять, что готов продолжать диалог, и вопрос о приобретении самолетов F-35 не закрыт полностью. Судя по всему, ядерная сделка с Тегераном не состоится, и Иран останется в роли основного американского противника в регионе. В связи с чем значительно усиливается роль Турции поэтому Вашингтон вполне может пойти на возобновление сделки по F-35 для улучшения отношений с Анкарой.

— Сейчас мы наблюдаем за стратегическим сближением Анкары и Киева. Насколько страны готовы глубже интегрироваться? Недавно Украина применила Bayraktar на Донбассе, что вызвало обеспокоенность у Кремля. Возможно ли возобновление боевых действий?

— Вероятнее всего интеграция Турции и Украины будет только усиливаться, особенно, в сфере военно-технического комплекса. Украина и Турция уже ведут переговоры по запуску производства летательных аппаратов Bayraktar на территории Украины. Турецкая сторона выступает в качестве инвестора, а Украина предоставит необходимую инфраструктуру. Кроме того, в последние годы улучшились внешнеторговые показатели и страны поставили цель увеличить объем внешней торговли до 10 миллиардов долларов в год. В феврале 2022 года, Украина и Турция надеются подписать долгожданное соглашение о свободной торговле, которое значительно сблизит экономики двух стран.

Как и в любом другом конфликте подобного рода, возобновление военных действий возможно в любое время. Вместе с тем украинские военные просчитывают любые возможные сценарии поэтому, вряд ли стоит ожидать каких-либо неожиданностей.