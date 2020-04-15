Молдову отрывают от России

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила высокопоставленного шпиона в собственных рядах. Им оказался генерал-майор Валерий Шайтанов. Его куратором в Москве являлся сотрудник департамента контрразведывательных операций полковник ФСБ Игорь Егоров. По его заданию Шайтанов вербовал собственных агентов, сообщал о тайных операциях украинских спецслужб на Донбассе и передавал информацию об обстановке внутри собственного ведомства.

Интересно, что разоблачение шпиона совпало с принятием нового закона об СБУ. Теперь ведомство полностью сосредоточится на борьбе с иностранной разведывательной деятельностью, терроризмом и противодействию наркотрафику.

Еще один фактор, на этот раз политический. Обычно подобные разоблачения не выходят в публичную информационную плоскость. Спецслужбы стараются не привлекать излишнего внимания к своей деятельности, о своих успехах и провалах говорить в узком кругу допущенных лиц.

На этот раз в Киеве решили действовать иначе. После неудачи с так называемой консультативной группой по Донбассу, даже предварительный протокол о ее создании вызвал резкую негативную реакцию в обществе, президенту Владимиру Зеленскому было необходимо подтвердить продолжение прозападного курса и отмежеваться от пророссийских подозрений.

Это было нужно сделать не только внутри страны, но и в отношении западных партнеров. Одновременно нанесен удар по оппозиции, в частности, по бывшему президенту Петру Порошенко. В период его президентства Шайтанов совершил головокружительную карьеру и получил звание генерал-майора. В системе СБУ это очень высокое звание.

Вторым фактором необходимости подтверждения прозападного курса Украины является важность финансовой помощи для борьбы с эпидемией коронавируса и последующего экономического восстановления. Тем более, что эти вопросы как раз рассматриваются в европейских столицах. И Украина в этом отношении не одна.

В Евросоюзе появился новый проект — V4EastSolidarity program. Его инициировали страны Вышеградской группы — Польша, Чехия, Венгрия и Словакия. Цель проекта способствовать максимально быстрой интеграции Украины, Грузии и Молдовы в Евросоюз.

ЕС выделил всем трем государствам помощь. Молдове досталось €87 млн. Министр иностранных дел Олег Цуля высоко оценил решение ЕС предоставить Кишиневу очередную помощь, которая пойдет на борьбу с пандемией. По его словам, эта помощь дополнит фонды из €140 млн, выделенных Евросоюзом странам «Восточного партнерства» в рамках региональной программы поддержки. Украина получила €225 млн, Грузия — €183 млн.

Несомненно, что проект V4EastSolidarity program носит антироссийский характер. Если для Грузии и Украины выбор внешнеполитического курса давно сделан и сейчас стоит задача решительных внутренних реформ для его дальнейшего наполнения, в отношении Молдовы не все так очевидно.

Недавно было сформировано новое правительство, в которое вошли представители Партии социалистов и Демократической партии. Причем первые всегда придерживались пророссийской ориентации, а вторые — прозападной. Неформальным лидером социалистов является нынешний президент Игорь Додон. Именно его усилиями Молдова до сих пор сохраняет политическую неопределенность. С одной стороны, она предпринимает ряд пусть символических жестов в сторону ЕАЭС. В частности, дочь спикера парламента Зинаиды Гречанной Оксана была назначена представителем Молдовы в Евразийской экономической комиссии. С другой стороны, Кишинев демонстрирует свое желание углублять сотрудничество с ЕС.

Эта неопределенность есть отражение глубокого раскола молдавского общества. Половина граждан поддерживает евроинтеграцию, другая половина ориентирована на Россию.

Именно на этой волне Игорь Додон выиграл президентские выборы и до последнего времени подчеркивал свою ориентацию на Москву. Многократно ездил к Путину и сделал этот факт частью внутренней политики, в частности, на последних парламентских выборах. Кстати, это не сильно помогло. Хотя социалисты и вышли на первое место, но свое представительство в парламенте увеличили незначительно. Пришлось идти на коалицию с проевропейскими партиями.

Осенью нынешнего года, если не вмешается эпидемия, должны пройти выборы президента. До сих пор Игорь Додон считался самым рейтинговым молдавским политиком. Однако, коронавирус может изменить ситуацию.

Руководитель Кишиневского центра стратегических исследований и политического консалтинга Politicon Анатол Царану считает, что ухудшающаяся экономическая ситуация будет сопровождаться ростом безработицы, в том числе из-за возврата гастарбайтеров из России. И это может изменить электоральные предпочтения.

Активно ведет себя и проевропейская оппозиция. Она опротестовала в Конституционном суде закон о пакете антикризисных мер. Этот закон был направлен в парламент 1 апреля, но не было кворума. Тогда правительство под свою ответственность опубликовало этот закон без голосования в парламенте, и это подтвердил президент Додон. Налицо существенное юридическое нарушение и на этом основании Конституционный суд после обращения ряда депутатов отменил закон. Решение суда оказалось неожиданным для президента и критическим для правительства.

Все это говорит о том, что политическая ситуация в стране начинает меняться. Не только из-за эпидемии, это фактор важный, но все-таки временный. На самом деле, многие в Кишиневе сделали однозначные выводы о серьезности нефтяного поражения России и сужении ее внешнеполитических возможностей.

Не последнюю роль играет и прозападный внешнеполитический курс Украины. В силу географии и экономики Молдова вынуждена учитывать направление внешней политики Киева. Последние события в украинской столице, о чем мы говорили выше, показывают, что пророссийские потенции в молдавской политике негативно расцениваются на берегах Днепра и в Бухаресте. Пока же из Румынии идет главный поток помощи. Из-за ряда пророссийских высказываний Додона о принадлежности Крыма России у него не складывались отношения как с Петром Порошенко, так и Владимиром Зеленским хотя молдавский президент предпринимает большие усилия, чтобы изменить это положение.

Все это существенно ограничивает пророссийские пассы молдавской политики. Второй момент — Приднестровье. Пока Москва содержит сепаратистское образование, но фактическое закрытие границы с Украиной из-за эпидемии поставило Тирасполь в очень сложное положение. Этим воспользовался Додон и заставил приднестровский бизнес регистрироваться и платить налоги в Молдове. Тем самым существенно ухудшив его положение. В этой связи очень многих в Приднестровье интересует насколько хватит у Москвы ресурсов и дальше содержать регион. Слишком выросли у Кремля расходы.

Вопрос внешнеполитической ориентации Молдовы для Москвы имеет принципиальное значение. Реализация плана V4EastSolidarity program может привести к тому, что на осенних выборах Додон не победит. Тогда весь юго-запад будет для Кремля потерян, а Украина получит спокойный тыл на Дунае и в западной части Черного моря. Это неизбежно отразится на Беларуси, отношения России с которой весьма далеки даже от дружеских.

Пространство влияния Москвы на пространстве бывшего СССР неуклонно уменьшается. Выпадение Молдовы будет очередным и существенным внешнеполитическим поражением Москвы, и она изо всех сил будет стараться этого не допустить.

Раньше серьезным политическим рычагом были молдавские гастарбайтеры, которых постоянно угрожали выслать в случае самостоятельности Кишинева. Теперь же они сами вернулись на родину и поедут ли снова в Россию неясно, так как в Европе их, как и украинцев, с удовольствием ждут и примут. И заработать там можно гораздо больше.

Осенью станет понятным, оторвут ли Молдову от России окончательно или она сохранит свою внешнеполитическую неопределенность.