НАТО поддержит Молдову, если Россия попытается аннексировать Приднестровье, сказал заместитель генсека организации Мирча Джоанэ в интервью румынскому телеканалу ProTV.

«Разумеется, НАТО осудит [Россию] и продолжит поддерживать Молдову. Эта страна играет важную роль», — сказал он. Джоанэ подчеркнул, что вопрос о вступлении Приднестровья в состав России уже поднимали на референдуме, однако он «не дал никаких результатов».

Власти Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) 28 февраля проведут съезд депутатов, чтобы обсудить политическую и социально-экономическую ситуацию в регионе. Местный оппозиционный активист Геннадий Чорба считает, что в этот день депутаты обратятся к российским властям с просьбой принять республику в состав России.

В середине февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Россия «не даст своим гражданам, живущим в Приднестровье, стать жертвами Запада». «У нас там все-таки 200 тысяч граждан проживает. И, конечно же, мы их судьбой озабочены и не позволим, чтобы они стали жертвами очередной западной авантюры», — сказал Лавров.

Экс-глава МИД Приднестровья Валерий Лицкай назвал публикации о том, что на заседании депутатов обсудят присоединение Приднестровья к России, «информационными вбросами». «Публикации в молдавских СМИ о том, что делегаты съезда намерены выступить с просьбой принять Приднестровье в состав России, призваны отвлечь внимание международного сообщества от экономической войны, которую развязало против нас руководство Молдовы, — заявил он. — На съезде планируется выработать меры, которые позволят отстоять право приднестровцев на свободную экономическую деятельность». (moscowtimes.ru)

