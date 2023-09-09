Республика Молдова не признает так называемые «президентские выборы», состоявшиеся сегодня, 9 сентября, в Карабахском регионе, поскольку они противоречат фундаментальным нормам и принципам международного права.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова.

В заявлении отмечается, что министерство подтверждает решительную поддержку Республикой Молдова суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в ее международно признанных границах.