Республика Молдова не намерена становиться членом НАТО, но должна сотрудничать с альянсом для укрепления потенциала безопасности. Уверенность в этом выразил председатель парламента, лидер Партии действия и солидарности Игорь Гросу в эфире передачи Prime Time телеканала PRIME. Текст интервью размещен на сайте канала в субботу, 26 февраля.

При этом, по словам политика, вопрос «о вступлении или невступлении Молдовы в НАТО не стоит».

Гросу подчеркнул, что у молдавских властей нет информации о том, что РФ готовит в приднестровском регионе диверсантов, которых затем используют в Украине. «Наши данные указывают: да, подразделения находятся в определенной боевой готовности», — отметил он, добавив, что речи об их участии в боевых действиях не идет.

Спикер парламента констатировал, что «судя по имеющимся оценкам, ближайшей целью Путина является выход на административные границы Луганской и Донецкой областей». Украинская армия, судя по всему, массово сосредоточена «на восточном и северном фронтах», добавил он. (DW)