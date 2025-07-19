Центральная избирательная комиссия Молдовы отказала в регистрации на парламентских выборах пророссийскому блоку Победа, который возглавляет олигарх-беглец Илан Шор. Об этом сообщает местное издание Telegraph Moldova.

Основанием для отказа блоку в регистрации стали многочисленные нарушения со стороны политической силы. Победа допустила ошибки в документах и не соответствует требованиям избирательного законодательства страны.

Парламентские выборы в Молдове должны состояться 28 сентября 2025 года.

Как известно, 11 июля истек мандат действующего парламента страны.

Оппозиционный блок «Победа» после отказа в регистрации на парламентских выборах в Молдавии продолжит борьбу и оспорит данное решение ЦИК. Об этом заявил ТАСС лидер блока Илан Шор.

«Очевидно, что мы все делаем правильно. Это решение будет опротестовано, борьба продолжается», — сказал Шор. Он назвал абсурдными причины отказа, которые озвучил ЦИК, отметив, что члены комиссии действовали по прямому указанию президента республики Майи Санду.

Победа — пророссийская оппозиционная политическая коалиция в Молдове, созданная 21 апреля 2024 года в Москве.

Главная «идея» блока — помешать евроинтеграции Молдовы и восстановить союз с Россией.

Её основатель и лидер — пророссийский олигарх Илан Шор — сбежал из Молдовы в РФ и получил там российский паспорт. В Молдове Шор находится под следствием по обвинению в краже миллиарда долларов государственных средств.

Исполнительный секретарь и №1 в партийном списке — пророссийская деятельница, глава Гагаузии (автономия в составе Молдовы) Евгения Гуцул.