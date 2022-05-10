Молдова через ООН призывает к выводу военных России с территории Приднестровья для мирного решения конфликта. Об этом заявила премьер республики Наталья Гаврилица, передает РИА «Новости».

«Молдова использует платформу ООН, чтобы просить о выводе российских военных с приднестровской территории Молдовы и обратить внимание на нарушение прав человека в регионе, который контролируются непризнанным режимом», — сказала она.

По ее словам, таким способом Кишинев хочет найти мирное решение конфликта.

Премьер Молдовы отметила, что наличие этих тем в резолюциях ООН сохраняет проблему приднестровского конфликта в повестке мирового сообщества.

Ранее президент самопровозглашенной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский заявил, что мир должен признать республику демократически, без военных действий и потери жизней граждан. Он отверг идею о том, что война — это приемлемый способ изменения статуса непризнанной державы. Приднестровье, как убежден Красносельский, может развиваться и без международного признания и защищать свой статус мирным путем.