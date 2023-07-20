Власти Молдовы продолжают курс на разрыв связей с СНГ — постсоветским блоком, в котором республика состояла с 1994 года. В четверг молдавский парламент одобрил выход из Межпарламентской ассамблеи СНГ — действующего с момента основания содружества органа, основная задача которого — гармонизация законодательства стран-членов.

Как сообщает ТАСС, конвенция о Межпарламентской ассамблее СНГ, подписанная в Минске в 1995 году, была денонсирована после того, как соответствующий законопроект в молдавский парламент внесло правительство.

В документе говорится, что из-за конфликта в Украине МПС неспособна выполнять основные функции — защищать права человека, вести мониторинг развития демократии, а также бороться с угрозами безопасности. Своего постпреда в ассамблее Кишинев отозвал еще в феврале.

В общей сложности несколько десятков соглашений, заключенных Молдовой в рамках СНГ, находятся на пересмотре и, возможно, будут разорваны, заявил в феврале министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску.

Только по линии МВД Кишинев намерен выйти из 20 соглашений, а всего пересматривает более 300. Целью Молдовы является вступление в ЕС, и «все цели внешней политики и участие в международных организациях будут подчинены европейской интеграции», говорил Попеску.

С начала войны в Украине представители Молдовы прекратили участвовать на уровне СНГ и рассматривают возможность выходе из содружества. По словам Попеску, организация становится «все менее релевантной», а экономические выгоды от нее сомнительны: свободной торговли для Кишинева не работает, по доступу товаров есть проблемы с 2006 года, существуют также торговые ограничения по экспорту.

В настоящее время в Кишиневе анализируют целесообразность пребывания в содружестве, говорил Попеску.

Молдова уже денонсировала соглашения об обмене информацией по вопросам охраны внешних границ СНГ, об общих условиях поставок товаров, о взаимодействии в области предупреждения и ликвидации последствий ЧС, о деятельности Межгосударственной телерадиокомпании «Мир». 13 июля правительство приняло решение денонсировать еще два договора — об обеспечении параллельной работы электроэнергетических систем и о транзите электроэнергии.

Устав СНГ, принятый в конце 1993 года, предусматривает процедуру выхода из организации. Для этого государство должно направить депозитарию Устава письменное уведомление за год до выхода. Грузия прошла эту процедуру в 2008-09 гг и покинула СНГ. (moscowtimes.ru)