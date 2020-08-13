Молчание «ягнят»

Происходит неизбежное. Априори было понятно, что Россия, официальные лица которой называли Армению форпостом на Кавказе, будет поддерживать Армению в карабахском конфликте. Ей, помимо всего прочего, важно само существование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, неурегулированность которого позволяет Москве оказывать давление и на Баку и на Ереван. Кроме того, не стоит забывать и о том, что РФ, после аннексии Крыма, является государством-оккупантом, которое находится под международными санкциями. Соответственно, РФ не может не поддерживать РА, которая также является государством-оккупантом, пусть и не находящимся под международными санкциями.

Так и произошло, на сей раз. Слишком многое указывает на то, что июльская армянская провокация в товузском направлении состоялась по прямому приказу российской стороны. Уже очевидно, что РФ всячески поддерживала армянскую сторону оружием. Об этом, как мы ранее передавали, в ходе телефонного разговора, говорили президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин. Глава нашего государства заявил, что интенсивность поставок из России в Армению грузов военного назначения с 17 июля по настоящее время вызывает обеспокоенность и серьезные вопросы у азербайджанской общественности. Он также отметил, что объем грузов военного назначения, перевезенных из России в Армению сразу после боестолкновений с использованием воздушного пространства Казахстана, Туркменистана и Ирана, составил свыше 400 тонн, и подчеркнул, что основная цель телефонного звонка — прояснить этот вопрос.

Впрочем, вне зависимости от того, что ответит российская сторона, очевидно то, что именно она поддерживала Армению в ходе ее последней провокации в товузском направлении. Выбор места и времени ее осуществления также не был случайным. Она состоялась за считанные месяцы до начала поставок азербайджанского газа в Европу. Как известно, вся инфраструктура по выводу энергетических ресурсов Азербайджана в западные страны и на мировой рынок находится в этом регионе. Баку-Тбилиси-Джейхан, Южный газовый коридор, трубопровод Баку-Супса, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, шоссе Баку-Тбилиси находятся в непосредственной близости от места начала военных действий, инициированных Арменией, скорее всего, с подачи России, которая видит в Азербайджане конкурента на европейском газовом рынке.

А ведь есть еще и турецкое направление азербайджано-российского газового противостояния. Несмотря на то, что Турция по-прежнему является одним из крупнейших покупателей российского трубопроводного газа, объемы поставок из РФ продолжают стремительно падать. Еще в 2019 году «Газпром» сократил экспорт газа в Турцию почти на 9 млрд м3/год. А в марте нынешнего года. Россия уступила первенство по поставкам в Турцию именно Азербайджану. И эта тенденция, крайне неприятная для РФ, продолжает усугубляться.

Турция намерена увеличить закупку природного газа у Азербайджана. Об этом заявил глава турецкого МИД М.Чавушоглу на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Дж.Байрамовым, который находился в Анкаре с рабочим визитом. Это укрепит позиции нашей страны в качестве лидера по поставкам природного газа в Турцию. Кроме того, как подчеркнул М.Чавушоглу, среди приоритетных проектов — газопровод из Нахчывана, который является стратегическим для Турции.

Естественно, что такого развития событий не желали в РФ. И именно по этой причине оттуда поставляли и продолжают поставлять оружие в Армению, используя и еще планируя использовать ее в качестве инструмента давления на нашу страну. В Баку и Анкаре, судя по стремительному расширению военного партнерства между нашими странами, к такому развитию событий готовы. При этом теперь уже окончательно стало ясно, что все попытки выстраивания взаимоуважительных отношений с РФ не имеют перспективы.

«Официальный Баку, прилагающий усилия для укрепления взаимного доверия в политике с Россией и сохранения сбалансированного поведения — несмотря на поддержу Россией Армении, стал более ясно видеть, что курс враждебности к нему не изменился. Россия, показавшая, что не хочет вести обсуждения, предложенные Арменией, являющейся членом ОДКБ, в ходе товузских событий, на самом деле дала понять, что обсуждает тактические и технические аспекты нападения на Азербайджан»,- написал на своей странице в Фейсбук депутат ММ Фазиль Мустафа.

Как известно, в апреле 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов Ассамблеи в связи с аннексией Крыма.

Так вот в прошлом году 118 членов ПАСЕ проголосовали за возвращение России к работе в организации без каких-либо ограничений. За это проголосовала и азербайджанская делегация в полном составе.

Молчат теперь и многие отечественные политики, сделавшие карьеру на восхвалении азербайджано-российского сотрудничества. Помалкивают и отечественные СМИ, которые не раз вещали и продолжают вещать в унисон с российской пропагандой, освещая российско-украинский конфликт. Их молчание, как это ни парадоксально, красноречивее тысячи слов. Слишком очевидно стало не только то, что нет и быть не может никакого долгосрочного и взаимоуважительного сотрудничества между АР и РФ, но и то, что в нашей стране есть те, кто готов, как минимум, не замечать действий России, направленных против интересов нашего государства.