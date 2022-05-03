Модернизация военно-технического вооружения России не обеспечила ей победу в Украине.

Как передает Report, об этом говорится в Twitter аккаунте Министерства обороны Великобритании.

«Однако модернизация ее [РФ] физического оснащения не позволила России доминировать в Украине. Неудачи как в стратегическом планировании, так и в оперативном исполнении привели к тому, что она не смогла превратить численное превосходство в решающее преимущество», — говорится в публикации, отмечая, что оборонный бюджет России примерно удвоился в период с 2005 по 2018 год за счет инвестиций в несколько высокотехнологичных воздушных, сухопутных и морских сил.

Отмечается, что ВС России сейчас значительно слабее, как материально, так и концептуально, «в результате ее вторжения в Украину», а восстановительный процесс будет усугубляться санкциями.

«Это окажет длительное влияние на способность России развертывать обычные вооруженные силы», — говорится в публикации.