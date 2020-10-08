Многоликие армяне: интернет все помнит

Рукописи не горят. Эта фраза из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», всегда актуальная и правильная, ныне может быть заменена на иную — интернет все помнит. В том числе и те страницы из жизни людей, которые они умышленно скрывают или предпочли бы забыть. Озвучиваю все эти трюизмы в связи с историей, которая происходит на наших с вами глазах.

Азербайджанская армия уверенно продолжает контрнаступательную операцию, освобождая все новые и новые, ранее оккупированные территории нашей страны. В ходе этой операции произошла интересная история. Азербайджанские солдаты, войдя в один из освобожденных из-под оккупации населенных пунктов, увидели там армянскую женщину. Состоялся короткий диалог, в ходе которого она произнесла, обращаясь к нашим солдатам: «Добро пожаловать домой».

Нет, речь сейчас пойдет не об армянке, внезапно прозревшей и понявшей, кто есть истинный хозяин земли, на которой она жила. У этой истории, как оказалось, было продолжение. Во вторник состоялась пресс-конференция с участием эвакуированной из зоны боевых действий гражданки Армении Азниф Багдасарян. Как сообщает АПА, заместитель председателя Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Айнур Софиева отметила, что Азниф Багдасарян родилась в Душанбе, каждое лето гостила у бабушки, которая проживала в Баку.

А.Софиева сказала, что в ходе беседы до сведения А.Багдасарян было доведено, что у азербайджанского народа нет проблем с армянским народом, целью является освобождение оккупированных территорий. А.Багдасарян сказала, что для нее нет плохой нации или плохого человека: «Мы тоже не хотим войны. Мы тоже не хотим, чтобы наши дети стали сиротами, остались без дома. Мы хотим жить вместе, как это было во время Советского Союза. Мы, в основном, миролюбивые. От бомб страдает гражданское население. Я одна из них. Я потеряла сознание во время разрыва бомбы, когда пришла в себя, то увидела, что я одна, никого нет. В течение трех суток я оставалась одна в магазине. Меня все время пугали, что если попаду в руки азербайджанцев, меня убьют. Поэтому я боялась. Но случилось обратное, со мной обращались очень хорошо».

А.Багдасарян подчеркнула, что два народа долгое время жили в условиях дружбы: «Мы не должны вести войну сотни лет. Мы не хотим, чтобы матери оплакивали смерть своих детей, а дети — сиротели». Она призвала армянских матерей не отпускать своих детей на войну. «Сколько горя… Две нации жили в дружбе и понимании и теперь воюем. Для чего? Для политических интриг? У меня был страх, думала, что меня в любой момент могут убить. Пока меня не нашли. Мне показали, что не надо бояться. Я — гражданское лицо. Я благодарна стране за теплый прием», — приводит Report слова А.Багдасарян.

Гражданка Армении отметила, что в Азербайджане к ней, как к гражданскому лицу, отнеслись тепло, с ней вежливо обращаются и представители Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей: «Мне показали Баку, о котором у меня были приятные воспоминания, показали дом, в котором жила моя бабушка. Мы попили чай, поели гутабы, пахлаву. Мне нравятся ваши гутабы, пахлава, ваши гутабы и пахлава лучшие в мире. Я хочу, чтобы два народа вновь жили в условиях мира и дружбы».

Я специально подробно описал все эти эпизоды, связанные с данной барышней. Которая сейчас выдает себя за простую продавщицу и гражданское лицо, взывающее к миру и выступающее против войны. Но, не зря подчеркнуто было, что интернет все помнит. Социальные сети сейчас просто наводнены фотографиями А.Багдасарян в военной форме армянской армии, с оружием в руках. Она, как указывается, была медсестрой в армянской армии, а вовсе не продавщицей в магазине. И ее страница в Фейсбук кишит постами, статьями и видео в поддержку армянской армии, оккупации Азербайджана.

Вот такой вот кульбит получился. И еще нужно разобраться, случайно ли вообще А.Багдасарян осталась на освобожденных территориях, не сбежав со всеми остальными оккупантами. Уверен, что отечественные спецслужбы разберутся, воспользовавшись и той информацией, которая сейчас всплыла в социальных сетях, в интернете. Но в целом, уже имеет место дежа-вю. Да, мы уже однажды видели армянина, который в Азербайджане соловьем заливался, а потом гадости говорить начал.

Речь идет о перебежавшем из РА в 2015 году в Азербайджан вместе с семьей Ваане Мартиросяне. Помнится, едва ступив на нашу землю, он сделал на состоявшейся в Баку пресс-конференции ряд заявлений. Он назвал азербайджанский народ более чем миролюбивым, гостеприимным и толерантным. Он разоблачал армянские власти, речь тогда шла о президенте РА Серже Саргсяне, которые пытались фальсифицировать историю, прибегали к геббельсовским агитационным трюкам ради бредовой идеи создать для армян образ врага в лице Азербайджана.

Ну и про то, что Карабах является законной территорией Азербайджана, он также говорил. Многократно и громко. А потом, оказавшись в третьей стране, В.Мартиросян стал изображать из себя Джеймса Бонда, хотя в реальности он был всего лишь «неуловимым Джо» из известного анекдота. Который просто не понял, что рукописи не горят, интернет помнит все его речи. И отношение к нему после всего этого — соответствующее. Что в Армении, что в Азербайджане. Такая вот была история. Она заставляет задуматься над вопросом о том, стоит ли вообще верить словам армян, оказавшимся в Азербайджане по тем или иным обстоятельствам? Особенно, когда выясняется, что у них, как в случае с А.Багдасарян, вовсе не такое прошлое, как она рассказывает.