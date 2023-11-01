Спутниковый интернет Starlink компании SpaceX заработал в Грузии.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил основатель SpaceX Илон Маск.

«Теперь Starlink доступен в Грузии», — написал Маск на своей странице в социальной сети X (ранее Твиттер).

Компания Starlink Georgia была зарегистрирована в конце июня 2022 года. В середине июля Комиссия по коммуникациям Грузии предоставила компании авторизацию для начала работы в республике.

Starlink — проект глобальной спутниковой системы связи. Его разработала компания SpaceX, основанная Маском в 2002 году. Система Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей по всему миру за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов весом до 500 кг.

Отметим, компания Starlink Georgia была зарегистрирована в конце июня 2022 года.