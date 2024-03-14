Россия заглушила спутниковый сигнал на самолете, который использовался министром обороны Грантом Шаппсом для перелета из Польши обратно в Великобританию, пишет The Guardian.

По словам правительственного источника и журналистов, сигнал GPS был нарушен примерно на 30 минут, когда самолет пролетал вблизи российского балтийского эксклава Калининграда.

Мобильные телефоны больше не могли подключиться к интернету, и самолет был вынужден использовать альтернативные методы определения своего местонахождения.