Много ли желающих посетить Острова Кука?

В опубликованном недавно Индексе паспортов международной консалтинговой компании Henley & Partners, Азербайджан оказался на 76-ом месте, уступая в этом рейтинге большинству постсоветских стран.

Henley Passport Index представляет собой рейтинг всех паспортов мира в соответствии с количеством пунктов назначения, к которым их владельцы могут получить доступ без предварительной визы. По этому рейтингу, владельцы азербайджанского паспорта могут посещать без виз 67 стран, тогда как россияне – 118 стран, украинцы посещают без визы 128 стран, граждане Молдовы – 120 стран, Грузии – 116 стран, Казахстана – 76 стран, а владельцы паспорта Белоруссии могут без визы въехать в 75 стран. Лидерство на постсоветском пространстве по свободе передвижения сохраняют государства Прибалтики. С паспортом Литвы обеспечен безвизовый режим со 181 странами, Латвии – 180, Эстонии – 179 стран.

Наша страна опережает по этому показателю лишь Кыргызстан (безвизовый режим с 63 странами), Армению (62 страны), Таджикистан (58 стран), Узбекистан (57) и Туркменистан (52). Стоит полагать, что дело здесь даже не в количестве стран, а качестве упомянутой визовой свободы. Если же приглядеться к перечню из 67-ми стран, где виза азербайджанцам не требуется, здесь можно встретить всю экзотику – от Островов Кука до Тувалу (Полинезия), а также Самоа (Центральная Океания) и Вануату, Антигуа, Барбуда, Доминикану , Микронезию и пр. Пожалуй, о многих свободных для их посещения уголках мира наши граждане впервые припомнили, лишь ознакомившись с этим списком, и вряд ли туда стремятся. А государств Европы, куда с удовольствием устремились бы сограждане, в перечне свободных для посещения стран нет.

По свидетельству ученого-экономиста Губада Ибадоглу, безвизовый режим является показателем уровня глобальной интеграции. Несмотря на то, что соглашение об упрощении визового режима между Азербайджаном и Европейским союзом (ЕС) было подписано в ноябре 2013 года, и уже через год в 2014 году между нашей страной и ЕС было подписано соглашение о реадмиссии, причем оба документа вступили в силу в сентябре 2014 года, отсутствие соглашения об ассоциации препятствует посещению нашими гражданами стран Европы без виз. «В итоге это обстоятельство ухудшило позиции Азербайджана в Индексе паспортов Henley & Partners», — сказал он.

Индекс паспортов компании Henley & Partners представляет собой международный рейтинг стран по уровню свободы передвижения, которую они предоставляют своим гражданам. Индекс анализирует визовые правила более 200 стран и территорий и ранжирует их по количеству стран безвизового въезда. Позиция страны в рейтинге определяется количеством стран мира, в которые ее граждане могут въезжать без предварительного оформления виз (без визы или с визой по прибытии). Индекс паспортов является первым в истории международным рейтингом стран по свободе передвижения граждан, отражающим международные отношения и статус стран на мировой арене. С 2018 года Индекс паспортов обновляется ежеквартально, чтобы оперативно информировать об изменениях в безвизовом режиме.