Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились на встрече в Брюсселе оставить в прошлом напряженность 2020 года в Эгейском море, хотя между двумя странами и продолжают существовать очень важные разногласия. Об этом сообщил в понедельник греческий новостной портал Newsbeast.gr со ссылкой на правительственные источники.

По их словам, около часа длилась встреча наедине премьер-министра Греции и президента Турции в кулуарах саммита НАТО в Брюсселе. «На встрече по просьбе турецкой стороны присутствовал представитель президента Турции Ибрагим Калын, поэтому с греческой стороны в ней приняла участие директор дипломатического офиса [греческого] премьера Элени Сурани. Дискуссия проходила в хорошей атмосфере, «лед был разбит», и лидеры согласились оставить в прошлом напряженность 2020 года, несмотря на очень важные разногласия, которые продолжают существовать», — отметили источники в греческом правительстве.

«С греческой стороны, которая неоднократно заявляла, что единственными предметами спора с Турцией являются континентальный шельф и разграничение морских зон, было указано, что Анкара должна соблюдать нормы международного и морского права. Греция и Турция договорились оставить каналы связи открытыми и не повторять сцен напряженности в Эгейском море, какие были летом 2020 года. Наконец, было решено, что зондирующие контакты между Грецией и Турцией должны проходить в обычном режиме, также как должны реализовываться меры по укреплению доверия», — отметили источники. По их словам, договорено, что обе стороны будут стремиться к общей платформе для так называемой позитивной повестки дня.